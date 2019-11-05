Google та Levi’s представили куртку, яка може відповідати на дзвінки та робити селфі

Google і Levi’s об’єдналися, щоб запустити лінійку «розумних» джинсових піджаків. Нова куртка Lecker’s Trucker пронизана технологією Jacquard від Google та синхронізується зі смартфоном за допомогою Bluetooth

Пристрій з підтримкою Bluetooth на лівому манжеті піджака виконує функцію тачпада, що дозволяє керувати музикою та роботою інших додатків. Його майже непомітно, тому куртка виглядає як звичайна.

Використовуючи додаток Jacquard, ви можете налаштувати команди для певних програм – за допомогою свайпів вниз, вгору, подвійного натискання або накривання його рукою.

Ви зможете керувати музикою, відповідати на дзвінки, зробити селфі з телефону, запустити Google Assistant або отримувати інформацію про свій день на основі планів у календарі та даних про трафік на дорогах.

Куртка доступна в кількох кольорах, у чоловічих і жіночих розмірах. Ціна стандартного піджаку стартує від 198 доларів, тоді як розумної куртки – від 248 доларів.

Концепція куртки в тому, щоб зменшити екранний час та залежність людини від телефону.

Источник: socportal.info

Новости портала «Весь Харьков»