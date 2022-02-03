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Яскраві пальто у клітинку: як вибрати тренд 2022 року
Пальто не тільки для зими. Навесні пальто актуальне завжди, але от яким буде тренд на них навесні 2022 року? Картаті!
whowhatwear пише про трендові пальто у клітинку.
Додасть яскравості
Хоча чорний верхній одяг завжди буде класичним, навесні додайте фарб. Вибирайте собі пальто у клітинку, м’якіші за тоном, вони будуть виглядати дуже стильно.
Вони можуть бути різних видів: короткі, довгі, строкаті. Але клітинка виграшно доповнить ваш образ та додасть фарб у весняні дні.
Приклади пальто у клітинку
Источник: novyny.live/
Темы: мода
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