З чим поєднувати трендові кольори бургунді, марсала та кармін

Незважаючи на поширену думку, що бордовий найкраще підходить для яскравих святкових образів, це зовсім не так. Його можна легко носити навіть у повсякденному житті, розбавляючи ваш стиль. І багатьом він підійде, завдяки різноманітності відтінків.

joy-pup розповідає про те, як правильно поєднувати трендові відтінки бордового.

Насправді бордовий можна поєднувати практично з будь-якими іншими тонами, але вміло.Одні можуть бути просто акцентами, наприклад, у вигляді аксесуарів або включень в одязі, а інші чудово доповнюють цей колір і можуть виділятися на його фоні.Розглянемо найбільш вдалі комбінації.

Які відтінки бувають та кому підходять

Але спершу розберемося у відтінках бордового, а саме: бургунді, марсала та кармін.

Марсала.Цей відтінок підходить абсолютно всім дівчатам, як блондинкам, так і брюнеткам.Має глибокі та розкішні тони.Читайте, як носити колір марсала і з чим його поєднувати.

Кармін.Завдяки яскравому тону він чудово виглядає на святковому вбранні, але також є чудовим вибором для аксесуарів або стильного повсякденного одягу.Ідеально підходить дівчатам з кольоротипом "Літо" та "Зима".

Бургунді. Цей тон має насичені темні нотки, добре виглядає на дівчатах кольоротипу Осінь і Весна.

З чим поєднувати

Бордовий та білий

Це класичне поєднання, яке виглядає не менш привабливо.Адже бордовий на білому тлі добре виділяється, привертає увагу і стає ще багатшим.Кольори краще використовувати в рівних пропорціях.

Бордовий і чорний

Відмінний варіант для тих дівчат, які хочуть урізноманітнити свої повсякденні та ділові образи. Строгий, стриманий і розкішний – ось яким буде ваш стиль. Але краще вибрати відтінки марсала або винного.

Бордовий і сірий

Як відомо, сірий поєднується з будь-яким відтінком.Він однаково виграшно виглядає як з яскравими тонами, так і з більш буденними. Бордовий допомагає виділитися, стати глибшим і багатшим.При цьому ви будете виглядати дуже стильно, незвично.

Бордовий і жовтий

Спробуйте поєднати ці два кольори, адже разом вони виглядають неймовірно привабливо. Ваш образ стане яскравим, стильним і водночас жіночним. Безсумнівно, до вас будуть прикуті захоплені погляди.

Бордовий і зелений

Не бійтеся поєднувати цей колір з темно-зеленими, ніжними салатовими або нефритовими, м’ятними, бірюзовими відтінками.Кольори контрастні до насиченого бордового, при цьому можуть створити не тільки оригінальний, але і елегантний образ.

Источник: novyny.live/

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