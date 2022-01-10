Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:12
Просмотров: 181

Модные эксперты назвали 10 вещей, которые стоит добавить в гардероб в 2022 году

Модные эксперты назвали 10 вещей, которые стоит добавить в гардероб в 2022 году

Модные эксперты создали список необходимых вещей в гардеробе каждой модницы в 2022 году. С ними любой образ заиграет новыми красками и будет выглядеть стильно.

Слова специалистов передает глянец Vogue, отмечая, что перечисленные элементы помогут выглядеть ярко, современно и свежо. Некоторые вещи могут показаться диковинкой, однако дизайнеры уже демонстрируют их в своих коллекциях.

Серебряный цвет

Одежда цвета металлик сейчас все чаще появляется на показах модных брендов. Хотя раньше блестящий цвет предпочтительно выбирали для вечеринок, в 2022 году он станет актуальным и в обыденных образах.

Одежда цвета металлик сейчас все чаще появляется на показах модных брендов

Графический принт

Геометрические узоры, несомненно, сдвинут стандартные однотонные ткани в трендах. В этом году особенно популярны принты с контрастным сочетанием белого и черного.

Геометрические узоры, несомненно, сдвинут стандартные однотонные ткани в трендах

Воротник в стиле 70-х

Удлиненный воротничок, выглядывающий из-под свитшота или кардигана – хит 2022 года. Модельеры уже сейчас демонстрируют на моделях рубашки с острыми воротничками в стиле 1970-х годов.

Удлиненный воротничок – хит 2022 года

Оранжевый

По словам экспертов, сезон весна-лето будет особенно богат одеждой мандаринового оттенка. Он не только визуально делает образ более ярким и интересным, но и дарит позитивный настрой.

По словам экспертов, сезон весна-лето будет особенно богат одеждой мандаринового оттенка.

Стеганные шорты

Мягкие шорты-бермуды, укороченные до середины бедра, с высокой талией и свободным кроем – выходцы из спортивного гардероба, но это не значит, что их нужно использовать только для тренировок. В жаркие летние дни они станут мастхевом в гардеробе.

Ремень

Эксперты советуют приобрести несколько ярких ремней разного фасона и дизайна. Необычный пояс разбавит даже классический образ, добавив ему "изюминку".

Эксперты советуют приобрести несколько ярких ремней разного фасона

Источник: news.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: мода, стиль

Читайте ещё:

Дома тоже можно выглядеть стильно: доказывают Dior
16.12.2021 09:11    344
Тимошенко поразила Раду новым нарядом: депутаты делают с ней селфи
15.12.2021 14:52    3789
Стилист назвала одежду, которая выглядит дешево и безвкусно
26.11.2021 12:03    694
Идеальная пара: стилист научила безупречно сочетать в любом образе обязательный элемент
16.11.2021 09:30    503
Королевский выход: Кейт Миддлтон в платье-мундире и модной шляпке на торжественной церемонии
16.11.2021 09:18    625
Найдено идеальное платье на праздники: учимся у Кейт Бекинсейл составлять роскошный образ
11.11.2021 10:28    521
Как выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от эксперта
11.11.2021 10:08    649
Пригодятся в каждом шкафу: стилист назвала мастхэвы зимнего гардероба
02.11.2021 11:56    537
Ralph Lauren дозволить покупцям фарбувати поло просто у магазині
02.11.2021 10:16    436
Топ-6 способов: имиджмейкер показала, как оставаться стильной в пуховике
02.11.2021 09:36    425
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 