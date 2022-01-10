Модные эксперты назвали 10 вещей, которые стоит добавить в гардероб в 2022 году
Модные эксперты создали список необходимых вещей в гардеробе каждой модницы в 2022 году. С ними любой образ заиграет новыми красками и будет выглядеть стильно.
Слова специалистов передает глянец Vogue, отмечая, что перечисленные элементы помогут выглядеть ярко, современно и свежо. Некоторые вещи могут показаться диковинкой, однако дизайнеры уже демонстрируют их в своих коллекциях.
Серебряный цвет
Одежда цвета металлик сейчас все чаще появляется на показах модных брендов. Хотя раньше блестящий цвет предпочтительно выбирали для вечеринок, в 2022 году он станет актуальным и в обыденных образах.
Графический принт
Геометрические узоры, несомненно, сдвинут стандартные однотонные ткани в трендах. В этом году особенно популярны принты с контрастным сочетанием белого и черного.
Воротник в стиле 70-х
Удлиненный воротничок, выглядывающий из-под свитшота или кардигана – хит 2022 года. Модельеры уже сейчас демонстрируют на моделях рубашки с острыми воротничками в стиле 1970-х годов.
Оранжевый
По словам экспертов, сезон весна-лето будет особенно богат одеждой мандаринового оттенка. Он не только визуально делает образ более ярким и интересным, но и дарит позитивный настрой.
Стеганные шорты
Мягкие шорты-бермуды, укороченные до середины бедра, с высокой талией и свободным кроем – выходцы из спортивного гардероба, но это не значит, что их нужно использовать только для тренировок. В жаркие летние дни они станут мастхевом в гардеробе.
Ремень
Эксперты советуют приобрести несколько ярких ремней разного фасона и дизайна. Необычный пояс разбавит даже классический образ, добавив ему "изюминку".
Источник: news.obozrevatel.com/