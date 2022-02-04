Дженнифер Лопес очаровала образом в клетчатом наряде и ярким макияжем

Каждый лук знаменитости продуман до мельчайших деталей.

52-летняя актриса и певица поделилась со своими поклонниками в Instagram новым образом. На опубликованном фото Дженнифер Лопес позировала в полностью красном-черном клетчатом образе, который состоял из широких брюк, свитера и аксессуаров от бренда Roberto Cavalli.

Украшения звезды были подобраны только в золоте. В частности у нее на руках было несколько браслетов Bvlgari, а на шее цепочка с кулоном. Волосы Дженнифер были уложены известным парикмахером Крисом Эпплтоном в ровную прическу, а макияж на лице ей сделали с акцентом на красных губах.

«Клуб девочек в клетку», — написала звезда.

Источник: newsyou.info/

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