Сегодня 11:35
Просмотров: 146
Дженнифер Лопес очаровала образом в клетчатом наряде и ярким макияжем
Каждый лук знаменитости продуман до мельчайших деталей.
52-летняя актриса и певица поделилась со своими поклонниками в Instagram новым образом. На опубликованном фото Дженнифер Лопес позировала в полностью красном-черном клетчатом образе, который состоял из широких брюк, свитера и аксессуаров от бренда Roberto Cavalli.
Украшения звезды были подобраны только в золоте. В частности у нее на руках было несколько браслетов Bvlgari, а на шее цепочка с кулоном. Волосы Дженнифер были уложены известным парикмахером Крисом Эпплтоном в ровную прическу, а макияж на лице ей сделали с акцентом на красных губах.
«Клуб девочек в клетку», — написала звезда.
Источник: newsyou.info/
Темы: стиль
Загрузка...