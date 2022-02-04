Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:35
Просмотров: 146

Дженнифер Лопес очаровала образом в клетчатом наряде и ярким макияжем

Дженнифер Лопес очаровала образом в клетчатом наряде и ярким макияжем

Каждый лук знаменитости продуман до мельчайших деталей.

52-летняя актриса и певица поделилась со своими поклонниками в Instagram новым образом. На опубликованном фото Дженнифер Лопес позировала в полностью красном-черном клетчатом образе, который состоял из широких брюк, свитера и аксессуаров от бренда Roberto Cavalli.

Украшения звезды были подобраны только в золоте. В частности у нее на руках было несколько браслетов Bvlgari, а на шее цепочка с кулоном. Волосы Дженнифер были уложены известным парикмахером Крисом Эпплтоном в ровную прическу, а макияж на лице ей сделали с акцентом на красных губах.

«Клуб девочек в клетку», — написала звезда.

Источник:  newsyou.info/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: стиль

Читайте ещё:

Міддлтон у сірій аристократичній сукні вийшла в світ з батьками чоловіка
Сегодня 10:25    190
Модные эксперты назвали 10 вещей, которые стоит добавить в гардероб в 2022 году
10.01.2022 15:12    552
Дома тоже можно выглядеть стильно: доказывают Dior
16.12.2021 09:11    387
Тимошенко поразила Раду новым нарядом: депутаты делают с ней селфи
15.12.2021 14:52    3887
Стилист назвала одежду, которая выглядит дешево и безвкусно
26.11.2021 12:03    727
Идеальная пара: стилист научила безупречно сочетать в любом образе обязательный элемент
16.11.2021 09:30    537
Королевский выход: Кейт Миддлтон в платье-мундире и модной шляпке на торжественной церемонии
16.11.2021 09:18    694
Найдено идеальное платье на праздники: учимся у Кейт Бекинсейл составлять роскошный образ
11.11.2021 10:28    551
Как выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от эксперта
11.11.2021 10:08    678
Пригодятся в каждом шкафу: стилист назвала мастхэвы зимнего гардероба
02.11.2021 11:56    575
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 