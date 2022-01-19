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Наймодніші фасони джинсів, які варто купити у 2022 році

Наймодніші фасони джинсів, які варто купити у 2022 році

Wide leg, Low rise, Mom jeans, Flared jeans, Straight leg jeans – найтрендовіші джинси року. Якщо від цього переліку вам важко щось зрозуміти – не лякайтеся. Нижче розповімо вам, як відрізнити ці фасони та обрати для себе найкращий варіант.

У магазинах розпочалися знижки на чимало товарів, тож ви маєте шанс вихопити стильну річ, яка стане вам актуальною у 2022 році, за досить гарною ціною. Як розібратися у величезному різноманітті денімових штанів – розповідаємо далі.

  • Wide leg – джинси з широкими прямими штанами

Такі джинси – чудова альтернатива базовим mom-джинсам чи звичайним бойфрендам. Цей фасон не лише подовжать силует, але й приховають недоліки фігури.

Наймодніші фасони джинсів, які варто купити у 2022 роціАктуальні джинси на 2022 рік / Фото з Elle girl

  • Low rise – джинси з низькою посадкою

Тренд на речі з нульових стрімко повертається. Модниці зі всього світу вже активно приміряють на собі речі, які були нашими фаворитами у 2000-х роках.

Наймодніші фасони джинсів, які варто купити у 2022 роціАктуальні джинси на 2022 рік / Фото з Elle girl

  • Mom jeans – джинси вільного крою

Це найуніверсальніша модель джинсів, про які знають всі. Ця базова модель ідеально довершує зимові светри та весняні блейзери, поєднується і з кросівками, і з туфлями на підборах.

Наймодніші фасони джинсів, які варто купити у 2022 роціАктуальні джинси на 2022 рік / Фото з Elle girl

  • Flared jeans – розкльошені джинси

Джинси кльош – улюблений фасон дизайнерки Вікторії Бекхем. Приміряти цього року їх можуть всі хто любить вінтаж, або хочуть розбавити свої аутфіти.

Наймодніші фасони джинсів, які варто купити у 2022 роціАктуальні джинси на 2022 рік / Фото з Elle girl

  • Straight leg jeans – джинси прямого крою

Цей вид джинсів - один із найпрактичніших елементів базового гардероба. Класика, яку можна надіти куди завгодно, забезпечуючи при цьому максимальний комфорт.

Наймодніші фасони джинсів, які варто купити у 2022 роціАктуальні джинси на 2022 рік / Фото з Elle girl

Источник: lifestyle.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: мода

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