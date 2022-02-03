Mom-джинси знову в моді: як виглядати в них сучасно та стильно

Останні роки mom-джинси були на слуху: спочатку вони стали головним трендом, потім поступилися місцем іншим моделям. У 2022-му mom-джинси знову повертаються, причому, надовго.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як стильно та сучасно виглядати в mom-джинсах.

З підборами

Якщо хтось ще вважає, що в джинсах неможливо виглядати стильно, ми готові розвінчати цей міф. Адже підкреслити свою жіночність і створити елегантний образ з такою річчю простіше простого. Поєднуйте mom-джинси з довгим пальто, високими чобітьми на підборах і однотонною водолазкою.

Затишно

Mom-джинси якнайкраще підходять для затишних образів. Все, що для цього необхідно, - оверсайз-светр або худі в світлих відтінках і зручні черевики. Пуховик, дублянка або легка джинсовка навесні - і стильний образ готовий!

Повний casual

Немає нічого кращого, ніж повернути mom-джинси до тієї епохи, з якої вони до нас завітали – 90-ті. до того ж, стиль цього періоду саме в тренді. Для створення образу вам знадобляться черевики на грубій підошві, базовий верх і дублянка або оверсайз-тренч.

Источник: novyny.live/

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