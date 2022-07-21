Найбільший покер-рум України проведе масштабний турнір на честь дня народження

Покер вже давно став однією з найпопулярніших азартних ігор у світі. В Україні покерна індустрія тільки-но почала розвиватися, враховуючи, що реформа легалізації грального бізнесу стартувала лише два роки тому. Тим не менш, і в нашій країні є багато гравців, для яких це вже стало улюбленим видом розваг чи хобі. Тому, незважаючи на складну ситуацію в Україні, покер-руми продовжують працювати та організовують масштабні турніри. Один із таких - турнір від найбільшого руму PokerMatch на честь дня народження.

PokerMatch – провідний покер-рум на українському ринку

PokerMatch - найбільша у Східній Європі онлайн-платформа для гри в покер. Вона входить до топ-10 світових лідерів індустрії. Компанія стала однією з перших, хто оформив ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в онлайн покер в Україні. Якщо порівняти всі покер-руми з бездепозитними бонусами, доступні на українському ринку, PokerMatch лідирує і за кількістю гравців, і за якістю послуг.

За даними інформаційного порталу ua1.com.ua, 21 липня покер-рум святкує свої шість років. На честь дня народження бренд організовує масштабний турнір та безліч крутих акцій. Турнір стартував ще наприкінці червня та триватиме до 23 липня. За цей час гравці розіграють призовий фонд у розмірі 6 мільйонів гривень. Основна акція полягає у можливості виграти від 25 до 500 гривень у разі збору сета, фул-хауса чи каре з 66 на руках.

Серед цікавих турнірів, які приготував організатор:

фрірол на 60 000 гривень – відбудеться безпосередньо у день народження, 21 липня. Це буде безкоштовний святковий турнір, під час якого найкращі гравці розіграють солідний призовий фонд;

5 турнірів Happy Birthday PKO з безлімітного холдему, які проходитимуть протягом усього липня щосуботи. Загальна гарантія – 6 мільйонів гривень, бай-іни – від 650 до 2500 гривень;

благодійний івент Victory Cup із гарантією у 250 тисяч гривень.

Організатори зазначають, що більшу частину рейку буде передано на благодійність, зокрема на громадські потреби. Оператор таким чином демонструє, що індустрія покеру в Україні жива і продовжує розвиватися, незважаючи на надскладні умови. І саме великі організатори мають демонструвати іншим учасникам ринку, що бізнес може і має працювати у всіх сферах.

Новости портала «Весь Харьков»