Найпопулярніші категорії техніки Samsung для дому та офісу

За 55 років свого існування бренд Samsung став не просто всесвітньо відомим, а й отримав бездоганну репутацію, зібрав навколо себе спільноту лояльних клієнтів по всьому світі. Об'єктивне тому підтвердження — нагороди в різних номінаціях та присутність хоч одного приладу Samsung у мільйонах будинків та офісів. Що найчастіше шукають клієнти, коли приходять в фірмовий магазин Самсунг за покупками для дому та офісу?

Популярна техніка Samsung для кухні

Надійність, міцна конструкція, термін служби кілька десятиліть. Все це справедливо для приладів, що використовуються для приготування та зберігання їжі:

холодильники — поєднують в собі елегантний дизайн та енергоощадні технології, в каталозі можна легко знайти величезні 4-дверні моделі, як Samsung French Door та компактні варіанти для невеликої кухні від 328 літрів;

кухонні плити різних типів — електричні, газові та індукційні поверхні на 2 або 4 конфорки, з точним механічним, електронним та управлінням з технологією WI-FI;

мікрохвильові печі — повноцінний прилад, щоб зробити гарячі страви та напої вдома за пару хвилин, розігрівати їжу в офісі, а з технологією SmartThings можна отримувати персоналізований рецепт під список наявних інгредієнтів через смартфон.

Догляд за одягом

Пральні та сушильні машини Samsung оснащені потужними компонентами та інноваційними функціями для ефективного прання різноманітних речей з завантаженням від 6 кг до 11 кг. Вони можуть мати електронне, сенсорне та дистанційне управління через WI-FI з додатком SmartThings.

Пристрої доступні у різних кольорах та розмірах, з функцією дозавантаження чи без неї. Більшість моделей мають найекономніший клас енергоспоживання А+++. Технологія визначення вологи та інші передові функції в сушильних машинах Samsung зводять до мінімуму ймовірність пересушування, зберігають речі в чудовому стані тривалий час, очищають від вірусів, бактерій та алергенів.

Електронні пристрої для офісу від Samsung

Серед товарів бренду є монітори, телевізори та проєктори. Ви можете вивести зображення на пристрій з діагоналлю дисплея від 22 до 57 дюймів, отримати чітке деталізоване зображення. Пристрої підтримують функцію багатозадачності та легкого перемикання між вікнами за долі секунди, бо мають продуктивні процесори, програмне забезпечення, що постійно оновлюється.

Планшети бренду Samsung — це потужні продуктивні пристрої, що дають можливість одночасно запускати кілька процесів на одному пристрої. Крім того, виробник піклується про зір користувачів та додав режим Eye Saver Mode, що зменшує випромінювання синього світла.

Асортимент компанії охоплює групи найрізноманітніших пристроїв: від смартгодинників до морозильних камер. У створенні кожної нової серії використовуються сучасні технологічні та програмні розробки, а тому експлуатація стає комфортнішою та приємнішою.