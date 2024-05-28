Недорогие и надежные стиральные машины для дома

Не всегда хорошая бытовая техника стоит дорого. Найти одновременно функциональную и доступную по стоимости модель можно, обратив внимание на акционные предложения проверенных интернет-магазинов. На распродажу попадают абсолютно надежные и технически безупречные устройства — например, прошлых коллекций или по решению владельцев гипермаркета. Далее рассказываем о популярных стиралках, которые можно приобрести по низкой цене.

Samsung WW60A3100BE

Модель с цифровым инвертором продается с 20-летней гарантией от производителя. Функция обработки горячим паром устраняет устаревшую грязь и 99,9% болезнетворных бактерий. 15-минутный цикл стирки пригодится тем, кто часто спешит. Отсрочка запуска полезна в случае, если ночью тарифы на электроэнергию уменьшаются. Благодаря разнообразию рабочих программ и режимов можно купить стиральную машину дешево и получить максимум технических возможностей.

Whirlpool WRBSB 6228

Популярная стиральная машина с бесщеточным двигателем работает так тихо, что можно без опасений запускать ее на ночь. Индикация хода программы облегчает визуальное наблюдение за процессом. Таймер обратного отсчета удобен для тех, у кого день расписан по минутам. Большой выбор режимов — от хлопка до детской одежды — позволяет качественно ухаживать за разными типами текстиля. Другие плюсы — персонализированные решения и блокировка от детей.

Beko WUE6626XBCW

Оригинальное устройство в черно-белом оформлении станет настоящей изюминкой любого помещения. Предварительная обработка белья паром SteamCure позволяет удалить даже въевшиеся загрязнения, поскольку подготавливает волокна к глубокому проникновению моющих средств. Внутренние стены барабана особой формы бережно относятся к одежде и защищают ее от выстирывания, потери яркости, образования катышков. Экспресс-программа длительностью 14 минут пригодится, когда времени совсем нет.

Indesit OMTWSE 61051 WK

Полногабаритная модель фронтального типа выполняет полный рабочий цикл и свободно вмещает до 7 кг одежды в сухом виде. Простой интерфейс и эргономичный дизайн делают работу с этим устройством комфортной и доступной. Машинка потребляет 1200 Вт мощности и относится к высшему классу энергопотребления А+++, что свидетельствует о ее экономичности. Уровень шума в 59 дБ комфортен в любое время суток.

Bosch WAN28263

Классическая стиральная машина немецкого бренда специально разработана для людей с аллергией и чувствительной кожей. В устройстве предусмотрена функция активного полоскания, которая удаляет остатки моющих средств и препятствует их контакту с владельцем. Встроенные датчики регулируют расход воды в соответствии с весом и типом текстильных принадлежностей для максимальной экономии. Функция дозагрузки понравится тем, кто часто забывает добавить какие-то вещи в барабан.