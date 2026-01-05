Дозвілля
Неочікуваних «туристів» зафіксували відеокамери на кордоні (ВІДЕО)

Завдяки розгалуженій мережі систем фото- та відеоспостереження прикордонники мають змогу ефективно контролювати навіть найвіддаленіші й важкодоступні ділянки державного кордону.

На ділянці відповідальності 7 прикордонного Карпатського загону камери відеоспостереження регулярно фіксують представників дикої природи, які вільно пересуваються в цьому регіоні.

Хто цього разу потрапив у кадр – дивіться у відео.

Нагадуємо, перебуваючи в прикордонні, обов’язково дотримуйтеся встановлених маршрутів і чинних правил. Самовільні прогулянки або туристичні маршрути поза межами дозволених можуть спричинити юридичні наслідки, або ж ви можете наразитись на небезпеку, зустрівшись із дикими тваринами.

Завдання прикордонників – не лише охорона державного кордону, а й забезпечення безпеки кожного громадянина у прикордонному районі.

Джерело: dpsu.gov.ua

