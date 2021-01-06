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06.01.2021 23:30
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Оля Полякова прикрыла свою “звезду” пышной красной юбкой и вышла на сцену: хочет стать самой красивой

Оля Полякова прикрыла свою “звезду” пышной красной юбкой и вышла на сцену: хочет стать самой красивой

Правда, выступление не свежее, а архивное. На нем у Оли платье, как обычно, яркое, пышное, прозрачное, так, что если прикрыто нижнее белье. Она пела настоящий хит "Бывший".

Красное платье Оли Поляковой привлекло внимание всего зала: все смотрели только Поляковой под юбку

Вот что пишут комментаторы под постом Поляковой в Инстаграм:

Это фантастически!!! Супер" МЕГА БОМБА" .Я просто в шоке от этой мощи. Олечка, браво. И приятно посмотреть и послушать. Вы целостная . Такая простая, весёлая, красивая . Рада что вы у нас есть и страна должна гордиться таким ценным бриллиантом как вы

Роскошная,умная и красивенная.Голос Богом поцелованный

Спасибо что вы есть

Оля Полякова прикрыла свою “звезду” пышной красной юбкой и вышла на сцену: хочет стать самой красивой Оля Полякова на одном из своих концертов в мегаоткрытом топе

Стоит отметить, что всякого рода броские наряды - это визитная карточка певицы.

Оля Полякова абсолютно точно знает об "интересных местах", и умело их демонстрирует

Напомним, недавно украинская певица, телеведущая, а с недавних пор еще и активистка за права артистов в своих Инстаграм-историях опубликовала видео с некой "рекламой" созданного коллектива ее 15-летней дочери Маши.

"Ребятки, у Маруськи своя теперь рок-группа, у моей Маши. Называется "Швы", поэтому вот идите, переходите по ссылке и давайте смотреть, что ж это молодежь нам приготовила", — рассказала она в видео и оставила ссылку, как на свою дочь, так и на первую публикацию их группы в Instagram.

Источник: 1 Минута

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