Основні принципи харчування: як вибрати найкращий корм для кошенят

Найкраща турбота для кошенят — це якісний раціон, який підтримує їх хороше самопочуття та здоровʼя. Кожен відповідальний власник уважно ставиться до пошуку раціону. Цей етап включає відбір спеціальної лінійки для юних пухнастиків від перевіреного виробника, а також аналіз складі. Всі інгредієнти на етикетці мають значення, тому повинні мати натуральне походження та необхідну для організму, що росте, поживну цінність. Корм для кошенят Оптіміл був створений спеціально для задоволення потреб організму, що зростає, ознайомитися детальніше та замовити можна за посиланням https://optimeal.ua/category/koti/kharchuvannja/dliakosheniat.

Складові ідеального корму для кошенят

Корм для кошенят Optimeal створений з унікальною комбінацією інгредієнтів, що ідеально відповідає потребам організму, що зростає. Високоякісні складові раціону роблять його відмінним вибором для забезпечення збалансованого харчування вашого малюка. Корм містить оптимальне співвідношення жирів, білків та вуглеводів, що є важливими для забезпечення росту та розвитку вашого улюбленця.

Його високоякісні складові містять всі необхідні поживні речовини, вітаміни та мінерали, які гарантують здоровий розвиток та оптимальний ріст вашого пухнастика. Актуальним етапом після зростання може бути перехід на харчування для дорослих котів. Наприклад, варто звернути увагу на клас корму холістик, адже він також забезпечить повноцінне харчування вашої улюбленої тварини та буде відрізнятися унікальним смаком.

Як потрібно читати етикетку?

Читання етикетки корму для вашого улюбленця може бути ключовим етапом при виборі правильного харчування для нього. Тому важливо розуміти, що означають різні пункти на етикетці.

Почніть з перевірки складу. Це перший крок у розумінні того, що саме входить до складу корму. При цьому варто звернути увагу на те, що перші інгредієнти перераховані спочатку, оскільки вони складають основну частку продукту. Переконайтеся, що список інгредієнтів включає білки, вуглеводи, жири, вітаміни та мінерали.

Температура та вологість зберігання також є важливими. Корм для тварин слід зберігати в сухому, прохолодному місці, а оптимальна температура зберігання зазвичай вказана на упаковці. Некоректне зберігання може призвести до зміни структури корму та його поживної цінності.

Корисним буде познайомитися з особливостями виробника, на користь якого ви плануєте зробити вибір. Обирайте перевірені корми, які мають позитивний рейтинг та відгуки від власників різних котів.

Поради щодо харчування кошенят

Харчування кошенят визначається не лише смачним складом, але й забезпеченням їх потреб в поживних речовинах, які сприяють оптимальному росту та розвитку. Зверніть увагу на вказівки щодо рекомендованої частоти годування та розміру порцій. Це допоможе визначити оптимальну кількість корму для вашого улюбленця, відповідно до його розміру, віку та активності.

У перший рік життя, кошенят рекомендується годувати 3-4 рази на день. Поступово зменшуйте кількість годувань залежно від віку. При виникненні питань або зміни поведінки тварини у гіршу сторону, обовʼязково зверніться до ветеринара. Своєчасне виявлення неприємностей допоможе запобігти більш серйозним наслідкам. Причому, вони можуть бути повʼязані з певними алергічними реакціями або іншими нюансами, які не завжди належать до харчування.

Забезпечте постійний доступ до чистої прісної води для вашого кошеняти. Вода відіграє важливу роль у правильному функціонуванні їх організму та підтримці здоров'я. Особливо це актуально, якщо ви обрали сухий корм, а не вологий.

Висновок

Принципи харчування формуються залежно від індивідуальних особливостей кожного кошеня. Щоб залишитись задоволеним вибором харчування, варто звертати увагу на всі особливості свого пухнастика. Український виробник якісного раціону для домашніх улюбленців Optimeal розробив спеціальні лінійки, які розраховані на кошенят. Їм необхідна більша кількість поживних речовин, щоб підтримати організм на етапі росту та розвитку, тому враховані всі важливі нюанси. Виробництво продукції відбувається під суворим наглядом та здійснюється згідно з встановленими нормами й стандартами якості. Весь асортимент є сертифікованим, тому покупці не сумніваються в якості та продовжують радувати своїх улюбленців високоякісним раціоном.