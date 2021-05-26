Откройте для себя секреты рецепта отличного куриного пирога

Ингредиенты

Мы используем легкую начинку для одного противня и выпекаем ее в форме для выпечки, чтобы ее можно было легко развернуть и нарезать аккуратными дольками.

50 г сливочного масла

1 лук-порей, мелко нарезанный

8 куриных бедер без кожи и костей, нарезанных кусочками

1 веточка тимьяна, собранные листьями

2 лавровых листа

2 столовые ложки простой муки

100 мл белого вина или сухого хереса

300 мл куриного бульона

100 мл крем-фреш или двойной крем

1 столовая ложка горчицы (мы использовали цельнозерновые, но используйте любой другой сорт)

Аппетитный пирог с курицей

Для кондитерских изделий

150 г холодного масла, нарезанного кубиками, плюс добавка к блюду

400 г муки самоподнимания, плюс дополнительно для присыпки

1 взбитое яйцо

Методика

Шаг 1

Растопите масло в сотейнике на слабом огне. Добавьте лук-порей, курицу, зелень и приправу и готовьте 10-12 минут, пока курица не станет готовой, лук-порей не станет мягким и смесь не закипит. Вмешайте муку и варите 3 минуты, пока смесь не станет похожей на песчаную пасту. Влейте вино или херес и взбивайте в течение 1 минуты, затем добавьте бульон, крем-фреш или сливки и горчицу. Доведите до кипения. Готовьте 10 минут, пока курица не прожарится. Приправить по вкусу, снять с огня и дать полностью остыть. Перелейте в емкость и охладите в течение 2 часов или на ночь. Хранится в охлажденном виде до двух дней.

Шаг 2

Чтобы приготовить тесто, втирайте масло в муку с большой щепоткой соли до полного смешивания. Добавьте половину взбитого яйца и 4 столовые ложки ледяной воды и руками смешайте в тесто, при необходимости добавив немного воды. Месите в течение минуты, чтобы он полностью соединился, затем охладите в течение 1 часа.

Шаг 3

Смажьте маслом 20-сантиметровую форму для торта с открытым дном. Раскатайте две трети теста до тех пор, пока он не станет достаточно большим, чтобы выровнять форму с выступом. Используйте его, чтобы выровнять форму, затем ложкой влейте начинку. Раскатайте оставшееся тесто, пока оно не станет достаточно большим, чтобы покрыть пирог. Смажьте край теста небольшим количеством оставшегося взбитого яйца, затем накройте пирог, чтобы закрыть его. Обрежьте край, затем нажмите вилкой, чтобы запечатать. Охладите, пока не будете готовы готовить. Хранится в охлажденном виде до 24 часов.

Шаг 4

Разогрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7 с противнем внутри. Смажьте пирог оставшимся взбитым яйцом и острым ножом нанесите сверху крест-накрест. Выпекать на горячем листе 20 минут, затем смазать остальным яйцом, приправить хлопьями морской соли и выпекать еще 15-20 минут до глубокого золотистого цвета. Вынуть из духовки и настаивать 10 минут, затем осторожно вынуть из формы, положить на доску и нарезать дольками для подачи.

Источник: 1 Минута