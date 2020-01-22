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Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Для модели Playboy этот брак стал пятым

Известная 52-летняя актриса и модель Playboy Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что закрытую свадебную церемонию провели в Малибу. Молодожены, которые встречались в середине 80-х годов, недавно воссоединились и скрывали свои отношения.

"Повсюду красивые девушки. Я мог бы выбрать кого-то, но на протяжении 35 лет я хотел только Памелу. Она делает меня диким, в хорошем смысле этого слова. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает", – сказал продюсер.

Сама Андерсон посвятила стихотворение своему браку с Питерсом. В нем она отметила, что киномагнат всегда был рядом и никогда не подводил ее. Актриса призналась, что теперь она   счастливая женщина.

Для Андерсон брак с Питерсом стал пятым. В 1995-1998 годах она была замужем за рок-музыкантом Томми Ли. У бывших супругов есть два сына. В 2006-2007 была замужем за рок-музыкантом Кид Роком. В 2007-2008 годах и вновь в 2014-2015 годах была замужем за кинопродюсером Риком Саломоном.

Джон Питерс продюсировал картины "Звезда родилась", "Человек дождя" и "Бэтмен".

Источник: focus.ua/

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Темы: свадьба

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