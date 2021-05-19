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Ариана Гранде вышла замуж

Ариана Гранде вышла замуж

Певица связала себя узами брака с риэлтором Далтоном Гомесом на камерной церемонии в собственном доме

Джастин и Хейли, подвиньтесь. Кажется, на голливудских холмах появилась еще одна звездная молодая замужняя пара, правда, куда более скрытная. Ариана Гранде и ее бойфренд Далтон Гомес поженились на небольшой церемонии в доме Гранде в Монтесито (привет соседям, Меган Маркл и принцу Гарри).

«Они поженились, — подтвердил официальный представитель Гранде изданию Prople. — Это было крошечное и интимное событие, менее 20 человек. Все пространство вокруг них было наполнено любовью. Пара и их семьи бесконечно счастливы».

Эта новость появилась всего через пять месяцев после того, как певица объявила о своей помолвке с Гомесом, агентом по продаже элитной недвижимости. Романтические слухи о неожиданном романе впервые возникли в феврале 2020 года, а совместный локдаун лишь еще сильнее сблизил влюбленных.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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