Подарували камеру і роздали склянки: найбільший кінофестиваль Східної України Kharkiv MeetDocs підбив підсумки

У Харкові завершився другий міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival. На закритті відбулось вручення нагород переможцям двох конкурсів. Спочатку відзначили найкращий проект першого в історії Харкова пітчингу, до складу журі якого увійшли Наталя Ворожбит і Сергій Буковський. Приз отримала Софія Возняк з проектом фільму «Маршрут № ⅓», а володарем Гран-прі Другого фестивалю короткометражного українського незалежного кіно «Бардак» (він проходив у рамках Kharkiv MeetDocs ) став Олександр Онуфрієв з роботою «Заинька». Фільмом-закриття стала картина-переможець фестивалю Docudays UA «Вєаюфром» харківського режисера Дмитра Лавриненка, найбільший ажіотаж викликали покази фільму Сергія Лозниці «Донбас» і стрічки «Ампутація» Лідії Стародубцевої та Ігоря Померанцева, а серед інших показів варто зазначити «2020. #безлюднакраїна» Корнія Грицюка - перший український фільм в жанрі мок’юментарі.

Переможниця пітчингу Софія Возняк була найбільш переконливою серед 12 конкурсантів. В якості нагороди вона отримала камеру Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K, якої навіть ще немає у вільному продажі в Україні. Софія Возняк стане першою її володаркою. Свою камеру режисерка отримає за кілька тижнів, а тим часом буде опрацьовувати сюжетні лінії стрічки з робочою назвою «Маршрут №1/3». У фокусі документальної картини - життя шахтарського містечка Новогродівка, яке знаходиться на лінії зіткнення. Знімати її режисерка планує на початку наступного року: «Це дуже атмосферне місто взимку, - розповіла переможниця. - Скрізь білий сніг, а там - чорний».

У Новогродівці живуть рідні Софії, саме про них і буде картина. З одного боку, складно залишатися неупередженим, вважає режисерка. З іншого, вона знайома зі своїми героями багато років: «Коли історія дуже особиста, ти зможеш донести її суть до глядача, - вважає Софія Возняк. - Коли назвали моє прізвище, я зрозуміла, що журі вирішило так само – автора його історія має глибоко чіпати».

Одна з членів журі пітчингу, відома сценаристка і драматургиня Наталя Ворожбит, вважає, що перевагу в таких конкурсах мають ті, хто підготував більше, ніж розповідь про фільм: «Це можуть бути приклади інших своїх робіт, попереднє дослідження, щось, що розкрило б нам не лише ідею, а й можливості і таланти її автора. Тому ми дали приз проекту, в якому є потужна історія, соціальна і емоційна складові і підтвердження того, що автор вміє добре знімати. Але чудово, що у всіх були рівні можливості, свій шанс показати свої ідеї журі, і загальний для всіх триденний тренінг з німецькими фахівцями».

«Ми радіємо за переможницю, - зізналася директорка Kharkiv MeetDocs Євгенія Крігсхайм. - І якщо вона встигне завершити свій фільм у першій половині 2019 року, ми обов'язково покажемо його в програмі нашого наступного фестивалю».

У тому, що фестиваль у 2019 році стане новим кроком для Kharkiv MeetDocs, впевнений і режисер-документаліст, член журі пітчингу Сергій Буковський, який брав участь у кінофорумі ще минулого року: «Перший фестиваль, звичайно, був пробним. В цьому році збереглася гарна програма і з'явився конкурс проектів, а це надзвичайно важливо. Стала голосніше звучати тема Сходу України, це дуже вагомий фокус для авторів і для глядача. Це не звужує фестиваль, скоріше, навпаки, розширює, робить більш актуальним для глядача. Головне, щоб Kharkiv MeetDocs залишався таким само затишним, дружнім, куди хочеться приходити і дивитися якісне кіно».

Володарем Гран-прі фестивалю «Бардак» став фільм «Заинька» - його обирали шляхом глядацького голосування. А спеціальні призи журі - іменні склянки - отримали «Wet Boots» (Дарина Куденко), «У них есть все» (Руслана Чумакова), «Така робота» (Ксенія Кравцова), «Чайлдхуд» (Дмитро Кононов) і «Крабгьол» (Сергій Пудіч). Режисер Олександр Чорнобай, переможець минулого фестивалю «Бардак», цього року увійшов до складу журі разом з режисером-оператором Дмитром Тяжловим і режисеркою Жанною Озерною. На думку Чорнобая, найбільш привабливо виглядали роботи, у яких самі автори зацікавлені: «Саме таких авторів шукають великі українські продакшн-студії з думкою про повний метр. Якщо автор може концентровано розмовляти кіномовою протягом 10-15 хвилин, він, напевно, матиме хист і для повного метру».

Нагадаємо, найбільший кінофестиваль Східної України Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival проходив у Харкові з 24 по 28 жовтня в рамках Тижнів Німеччини. Організатором є Громадська організація Media Frontline e.V. за підтримки Федеративного міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt) і Державне агентство України з питань кіно. Фестиваль відбувся на кількох майданчиках: Fabrika.Space, Планета Кіно, Харківська державна академія культури і Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

У програму фестивалю увійшов 21 повнометражний фільм, були показані роботи учасників Берлінського кінофестивалю, володарів нагород Каннського кінофестивалю, претендентів на майбутню премію «Оскар» та інші картини з України, Німеччини, Ізраїлю, США, Польщі, Великої Британії. Загало, це 1 українська фестивальна прем'єра, 7 українських національних прем'єр і 4 харківські прем'єри, фільми ретроспективи і спеціальні покази.

Для початківців і досвідчених кінематографістів були проведені 8 заходів індустріальної секції. Також в рамках Kharkiv MeetDocs відбулись два конкурси: перший в Харкові пітчинг кінопроектів і конкурс короткометражного кіно фестивалю «Бардак».

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