Популярные виды суши и роллов

Суши - японское блюдо, состоящее из свежей рыбы, морепродуктов или овощей, которые сочетаются с приготовленным рисом, уксусом и другими ингредиентами.

Обычно суши подаются в виде небольших комочков риса с кусочком начинки (рыбы или овощей) на верху. Они могут быть дополнены соусами, имбирём, васаби и соевым соусом.

В свою очередь, ролл - это блюдо, обычно ассоциируется с японской кухней. Представляет собой рулет из нори (сушеных морских водорослей), риса и различных начинок.

Традиционный японский ролл готовится путем намотки нори и риса на бамбуковый циновку (мат), а затем добавления начинки внутрь. В качестве начинки могут выступать раличные ингредиенты, такие как свежая или маринованная рыба (обычно сырая или готовая к употреблению), морепродукты, овощи, авокадо и т. д. Роллы могут быть разнообразными и сочетать различные соусы и добавки для усиления вкуса.

Таким образом, суши и роллы - популярные японские блюда, славящиеся свежим вкусом, изысканностью и простотой.

Популярны виды суши и роллов представлен ниже.

Нигири суши

Одна из самых простых и классических форм суши в Харькове. В состав блюда входит большой комочек риса, дополненный охлажденным кусочком свежей рыбы или морепродуктов.

Из морепродуктов чаще всего присутствуют:

лосось,

тунец,

креветки,

расположенные сверху.

Сашими

Хотя сашими не является роллом или суши в классическом понимании, это очень популярное японское блюдо, представляющее собой свежую сырую рыбу или морепродукты, нарезанные на тонкие ломтики и подающиеся без риса.

Маки

Самый популярный и распространенный вид роллов. В состав входит рис и всевозможные начинки, завернутые в лист нори (высушенные водоросли).

В качестве начинки может быть:

рыба,

морепродукты,

овощи,

мясо,

сыр.

В меню ресторанов чаще всего можно встретить:

калифорнийский ролл,

филадельфийский ролл,

спайси тунец ролл.

Урамаки

Роллы, в которых рис расположен снаружи, а лист нори - внутри начинки. Подобная подача отличает урамаки от традиционных маки.

В меню чаще всего встречаются:

ролл дракона,

радужный ролл.

Футомаки

Крупные роллы,содержащие несколько начинок внутри.

Зачастую они имеют больший диаметр и разнообразные начинки, такие как овощи, рыба, морепродукты и японские омлеты.

Примеры футомаки:

текка маки с тунцом,

каппа маки с огурцом.

Темпура роллы

Начинка обычно обжаривается в темпуре (тонкое панировочное тесто) перед завертыванием в рис и нори.

Темпура придает им хрустящую текстуру.

Популярные варианты темпура роллов включают:

темпура креветка ролл,

темпура овощной ролл.

Итог

Это только некоторые из популярных видов суши и роллов, и выбор вариантов может отличаться в зависимости от предпочтений и доступности в ресторане или суши-баре.