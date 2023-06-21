Популярные виды суши и роллов
Суши - японское блюдо, состоящее из свежей рыбы, морепродуктов или овощей, которые сочетаются с приготовленным рисом, уксусом и другими ингредиентами.
Обычно суши подаются в виде небольших комочков риса с кусочком начинки (рыбы или овощей) на верху. Они могут быть дополнены соусами, имбирём, васаби и соевым соусом.
В свою очередь, ролл - это блюдо, обычно ассоциируется с японской кухней. Представляет собой рулет из нори (сушеных морских водорослей), риса и различных начинок.
Традиционный японский ролл готовится путем намотки нори и риса на бамбуковый циновку (мат), а затем добавления начинки внутрь. В качестве начинки могут выступать раличные ингредиенты, такие как свежая или маринованная рыба (обычно сырая или готовая к употреблению), морепродукты, овощи, авокадо и т. д. Роллы могут быть разнообразными и сочетать различные соусы и добавки для усиления вкуса.
Таким образом, суши и роллы - популярные японские блюда, славящиеся свежим вкусом, изысканностью и простотой.
Популярны виды суши и роллов представлен ниже.
Нигири суши
Одна из самых простых и классических форм суши в Харькове. В состав блюда входит большой комочек риса, дополненный охлажденным кусочком свежей рыбы или морепродуктов.
Из морепродуктов чаще всего присутствуют:
- лосось,
- тунец,
- креветки,
расположенные сверху.
Сашими
Хотя сашими не является роллом или суши в классическом понимании, это очень популярное японское блюдо, представляющее собой свежую сырую рыбу или морепродукты, нарезанные на тонкие ломтики и подающиеся без риса.
Маки
Самый популярный и распространенный вид роллов. В состав входит рис и всевозможные начинки, завернутые в лист нори (высушенные водоросли).
В качестве начинки может быть:
- рыба,
- морепродукты,
- овощи,
- мясо,
- сыр.
В меню ресторанов чаще всего можно встретить:
- калифорнийский ролл,
- филадельфийский ролл,
- спайси тунец ролл.
Урамаки
Роллы, в которых рис расположен снаружи, а лист нори - внутри начинки. Подобная подача отличает урамаки от традиционных маки.
В меню чаще всего встречаются:
- ролл дракона,
- радужный ролл.
Футомаки
Крупные роллы,содержащие несколько начинок внутри.
Зачастую они имеют больший диаметр и разнообразные начинки, такие как овощи, рыба, морепродукты и японские омлеты.
Примеры футомаки:
- текка маки с тунцом,
- каппа маки с огурцом.
Темпура роллы
Начинка обычно обжаривается в темпуре (тонкое панировочное тесто) перед завертыванием в рис и нори.
Темпура придает им хрустящую текстуру.
Популярные варианты темпура роллов включают:
- темпура креветка ролл,
- темпура овощной ролл.
Итог
Это только некоторые из популярных видов суши и роллов, и выбор вариантов может отличаться в зависимости от предпочтений и доступности в ресторане или суши-баре.