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Рекорд Гиннесса: В Японии собрали огромную «Мону Лизу» из крекеров
Жители японского города Соко сообразил репродукцию картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда») из рисовых крекеров «сэмбэй».
Об этом сообщает Tokushima Shimbun.
Портрет имеет высоту 13 м и ширину около 9 м. В его создании участвовали около 200 горожан. Им потребовалась два дня и около 24 тыс. крекеров семи разных цветов.
Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. После этого мозаику разобрали, а раздали крекеры всем желающим в качестве сувениров.
Источник: Новости Ю
Темы: Книга рекордов Гиннесса, Мона Лиза
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