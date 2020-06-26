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Ценой жизни: достижение американской гонщицы посмертно внесено в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Ценой жизни: достижение американской гонщицы посмертно внесено в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Книга рекордов Гиннесса спустя десять месяцев зафиксировала достижение американской гонщицы Джесси Комбс, которая разогнала свой автомобиль до 841,3 км/ч и установила новый ориентир для наземных четырехколесных движущихся аппаратов, которые пилотировались женщиной.

Как сообщает таблоидній сайт TMZ, рекорд был установлен еще 27 августа 2019 года в штате Орегон (США). Развив бешеную скорость по дну высохшего озера, автомобиль попал в аварию. Как затем установило следствие, причиной стало механическое повреждение переднего колеса, которое, вероятно, было вызвано наездом на мелкий твердый предмет. В итоге автомобиль загорелся, а сама 39-летняя гонщица погибла от удара головой.

Добавим, что Джесси Комбс была телеведущей многих шоу на автомобильную тематику, а также активно выступала за более массовое приобщение женщин к экстремальным видам спорта. Коллега погибшей гонщицы Терри Мэдден вскоре после трагедии поведал, что это должна была стать ее последней попыткой установить мировой рекорд на данном автомобиле.

 

Источник: fakty.ua/

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