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Рожают и рожают: Павлик, Топурия, Квиткова, Арзамасова, Узерли и другие звезды, ставшие родителями

Рожают и рожают: Павлик, Топурия, Квиткова, Арзамасова, Узерли и другие звезды, ставшие родителями

В частности, мамой стала Хюррем Султан из сериала Великолепный века, а также Галина Сергеевна из папиных дочек. Да, девочка выросла. Кто еще пополнил ряды счастливых родителей — смотрите далее в нашем видео.

8 января 2021 года турецкая кинозвезда Мерьем Узерли, наиболее известная у нас по роли Роксоланы в сериале «Великолепный век», стала мамой во второй раз. О радостном событии Мерьем сообщила на своей странице в «Инстаграме». И сразу же поделилась первыми фото девочки и рассекретила ее имя — девочку назвали Лили. Кто именно отец ребенка — тайна. Ранее было известно, что Мерьем встречается с американским бизнесменом, который прилетел в Германию по рабочим делам, но после знакомства с актрисой уже не смог с ней расстаться и остался в Берлине. Однако ни как его зовут, ни как он выглядит, публике было неизвестно.

Рожают и рожают: Павлик, Топурия, Квиткова, Арзамасова, Узерли и другие звезды, ставшие родителями Мерьем Узерли - исполнительница роли Хюррем Султан

21 января исполнительница хита "Также как все" Кети Топурия стала мамой во второй раз. У певицы, которая уже воспитывает дочь Оливию, родился мальчик. На следующий день после рождения сына Кети сообщила подписчикам своего микроблога в Instagram, что назвала ребенка редким именем Адам.

Рожают и рожают: Павлик, Топурия, Квиткова, Арзамасова, Узерли и другие звезды, ставшие родителями Кети Топурия и Лев Гейхман

Шоумен Андрей Джеджула стал отцом во второй раз: 25 февраля его жена Юлия Леус родила дочь Аделину. Звездная пара также долго скрывала новость о пополнении.

Рожают и рожают: Павлик, Топурия, Квиткова, Арзамасова, Узерли и другие звезды, ставшие родителями Юлия Леус (Джеджула) беременна

Певица Анастасия Приходько проявила настоящие навыки конспирации — она тайно выносила и дала жизнь третьему ребенку. 25 марта у нее родился мальчик Лука. Выносить ребенка незаметно удалось даже снимаясь в шоу Маска.

Рожают и рожают: Павлик, Топурия, Квиткова, Арзамасова, Узерли и другие звезды, ставшие родителями Анастасия Приходько

Также мамой впервые стала Даша Квиткова. У них с экс-холостяком Никитой Добрыниным родился сын Лев, которого молодые родители с первых дней жизни окружили вниманием, заботой и опекой. Квиткова признается — материнство дается ей непросто, она временами плачет взахлеб из-за усталости и бессонных ночей.

Рожают и рожают: Павлик, Топурия, Квиткова, Арзамасова, Узерли и другие звезды, ставшие родителями Никита Добрынин и Даша Квиткова с новорожденным сыном

Источник: 1 Минута

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