«С удовольствием спою на их свадьбе»: MONATIK открыто рассказал о романе Кароль и Балана

Украинский артист, судья девятого сезона шоу "Голос країни" MONATIK рассказал, что думает о возможном романе между его коллегами по проекту Даном Баланом и Тиной Кароль.

Об этом пишет U-News.

Дмитрий Монатик заявил, что столь открытое проявление симпатии со стороны Балана в адрес Тины является абсолютно очевидным и нормальным явлением, а сам он с удовольствием споет на их свадьбе. Об этом шла речь в шоу "Слава +1", выпуск которого опубликован на YouTube.

"Это нормально. Тина – очень красивая, талантливая женщина. Дан Балан, насколько я знаю, холостой парень (если я правильно знаю). ну почему ему не проявлять к ней открытую симпатию, тем более, они совсем рядом", – высказался Дмитрий.

Артист добавил, что если Кароль и Балан вдруг решат пожениться, то он с удовольствием споет на их свадьбе.

"Открытое проявление симпатии – это личное дело, если им так хорошо – то почему нет? И я с огромным удовольствием спою у них на свадьбе!" – подытожил MONATIK.

Источник: https://golos.ua

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