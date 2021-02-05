Сергею Бабкину, который страдает тяжелой болезнью глаз, сделали операцию: подробности

Недавно стало известно, что украинский артист Сергей Бабкин потерял почти 70% зрения и ему требуется срочная операция. Поскольку в Украине нет необходимых препаратов, проходить лечение артист будет в Австрии. 1 февраля 2021 года Сергей Бабкин с женой Снежаной полетели в Вену, чтобы сделать необходимые исследования и анализы. А уже сегодня, 5 февраля, операция была проведена. Об этом сообщила жена музыканта в своем Инстаграм. Так, Снежана в своих Инстаграм-сториз опубликовала переписку со своим мужем, который сообщил ей о завершении операции. На картинке видно, что Сергей записал жене видеосообщение. Артист был в очень темных очках.

Снежана Бабкина показала переписку с мужем

Напомним, за день до операции Снежана Бабкина поделилась не очень утешительными новостями. Изначально планировалась одна операция, однако, когда Сергей приехал в Австрию и прошел там полный осмотр, оказалось, что одной операции не достаточно.

Сейчас Сергею сделали операцию на одном глазу. Через 2-3 недели ему придется вернуться в Вену, где врачи посмотрят, как организм реагирует на операцию, а тогда уже прооперируют и другой глаз.

Что известно о редком заболевании Сергея Бабкина

В начале 2021 года Сергею Бабкину поставили серьезный диагноз, который встречается крайне редко. Диагноз звучит так — воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости. В результате этого певец уже потерял 70% центрального зрения. Жена музыканта Снежана Бабкина сообщила, что осложнение на глаза дал вирус в почках, который долго не давал о себе знать.

Источник: 1 Минута