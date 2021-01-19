Сочная и ароматная буженина: как вкусно запечь свинину в духовке и сделать ее мягкой

Речь идет о приготовлении буженины – это запеченный в духовке большой кусок свиного мяса, натертый различными душистыми травами и специями.

Такое блюдо, если его правильно и вкусно приготовить, станет настоящей изюминкой праздничного стола и лакомством для гостей.

Чтобы приготовить буженину в фольге, вам потребуется этот список продуктов

Буженина в духовке

Окорок свиной - 1 кг

Чеснок - 10 зубчиков

Горчица - 3 ч. л.

Розмарин сухой - 1 ч. л.

Паприка - 0,5 ч. л.

Специи сухие - 0,5 ч. л.

Перец черный молотый - 0,5 ч. л.

Соль - 1 ч. л.

Специи и соль соединить. Все перемешать.

Процесс приготовления буженины в духовке достаточно простой: не нужно быть поваров или иметь каких-то навыков

О таком креативном рецепте рассказывает портал " Униан. Рецепты ".

Берем мясо, промываем его под краном и высушиваем при помощи бумажного полотенца. Затем выкладываем в миску.

Туда добавляем все приготовленные заранее приправы и специи по такому принципу — сухими специями натираем, а в жидких обваливаем, и снова натираем.

Далее его требуется затянуть пищевой пленкой так, чтобы она поменьше соприкасалась с маринадом. Положить мясо в холодильник мариноваться на 5-8 часов.

Достать окорок из холодильника, хорошо завернуть в фольгу и выложить на противень. Дать постоять при комнатной температуре 1 час.

Отправить мясо в холодную духовку. Прогреть духовку до 180°С. Запекать мясо в течение 1,5 часа.

Когда буженина будет готова, оставить в духовке еще на 2 часа. Затем вынуть мясо из духовки, развернуть фольгу, слить жидкость. Буженину переложить на блюдо, накрыть ее пищевой пленкой и положить в холодильник на 4-6 часов.

Источник: 1 Минута