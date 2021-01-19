Сочная и ароматная буженина: как вкусно запечь свинину в духовке и сделать ее мягкой
Речь идет о приготовлении буженины – это запеченный в духовке большой кусок свиного мяса, натертый различными душистыми травами и специями.
Такое блюдо, если его правильно и вкусно приготовить, станет настоящей изюминкой праздничного стола и лакомством для гостей.
Чтобы приготовить буженину в фольге, вам потребуется этот список продуктов
Буженина в духовке
- Окорок свиной - 1 кг
- Чеснок - 10 зубчиков
- Горчица - 3 ч. л.
- Розмарин сухой - 1 ч. л.
- Паприка - 0,5 ч. л.
- Специи сухие - 0,5 ч. л.
- Перец черный молотый - 0,5 ч. л.
- Соль - 1 ч. л.
- Специи и соль соединить. Все перемешать.
Процесс приготовления буженины в духовке достаточно простой: не нужно быть поваров или иметь каких-то навыковО таком креативном рецепте рассказывает портал "Униан. Рецепты".
Берем мясо, промываем его под краном и высушиваем при помощи бумажного полотенца. Затем выкладываем в миску.
Туда добавляем все приготовленные заранее приправы и специи по такому принципу — сухими специями натираем, а в жидких обваливаем, и снова натираем.
Далее его требуется затянуть пищевой пленкой так, чтобы она поменьше соприкасалась с маринадом. Положить мясо в холодильник мариноваться на 5-8 часов.
Достать окорок из холодильника, хорошо завернуть в фольгу и выложить на противень. Дать постоять при комнатной температуре 1 час.
Отправить мясо в холодную духовку. Прогреть духовку до 180°С. Запекать мясо в течение 1,5 часа.
Когда буженина будет готова, оставить в духовке еще на 2 часа. Затем вынуть мясо из духовки, развернуть фольгу, слить жидкость. Буженину переложить на блюдо, накрыть ее пищевой пленкой и положить в холодильник на 4-6 часов.
Источник: 1 Минута