Sony рассказала об игровой приставке PlayStation 6

Ни для кого уже давно не секрет, что в следующем 2020 году в продажу на территории России и множества других стран мира поступит игровая приставка PlayStation 5, которая обещает стать самой мощной на рынке. Это игровое устройство окажется рассчитано на 5 – 7 лет, в течение которых о выходе консоли нового поколения не придется даже и мечтать. Впрочем, как оказалось, затем выйдет Sony PlayStation 6, о чем сегодня, 7 июня 2019 года, сообщил глава подразделения PlayStation Джим Райан. Такая информация стала для всех пользователей большой неожиданностью, ведь многие думали, что PS5 станет последней консолью компании.

Ввиду того, что Google создала сервис Stadia, а Microsoft его конкурента под названием xCloud, многие эксперты убеждены в том, что следующее поколение игровых приставок окажется последним, так как затем ему на смену придут облачные технологии, которые позволят не иметь чисто физически какой-либо консоли, а использовать виртуальные специальные сервера тех или иных компаний. Именно они будут обрабатывать всю картинку, передавая по интернету пользователю уже готовое изображение, а он, в свою очередь, сможет управлять без какой-либо задержек.

По словам Джима Райана, игровая приставка Sony PlayStation 6 выйдет при любом раскладе. Она может оказаться как невероятно мощной, получив производительность на уровне 50 терафлопс, так и достаточно слабой, будучи способной работать исключительно при подключении к быстрому интернету. Глава подразделения PlayStation уверен в том, что даже если вдруг облачные технологии окажутся крайне популярными со стороны пользователей по всему миру, новенькая PS6 окажется гибридной, то есть она сможет работать как самостоятельно, так и при подключении к глобальной сети.

В интервью изданию CNET один из самых влиятельных сотрудников Sony также заявил о том, что в настоящее время создание консоли PlayStation 6 еще даже не началось, и не начнется в ближайшие годы. Именно поэтому компания не может определить с тем, что будет из себя представлять будущая новинка. Одно сейчас подразделению PlayStation известно точно – будущая PS5 не станет последней в своем классе, как многие ошибочно думают. Это означает, что ей на смену выпустят новую консоль, а то, какой она окажется, напрямую зависит от степени развития тех или иных технологий.

Источник: portaltele.com.ua

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