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Sony анонсував смартфон з екраном майбутнього

Sony анонсував смартфон з екраном майбутнього

Японська компанія Sony працює над новим флагманським смартфоном Xperia 1R (J8220), який отримає дисплей з роздільною здатністю 5K.
Про це пише GSMArena.

Співвідношення сторін екрану складе 21:9, як і у попередника Xperia 1. При цьому роздільна здатність збільшиться з 1664×3840 до 2160×5040 – тобто, на 70 відсотків. Щільність пікселів становитиме 899ppi.

Можлива також підтримка мереж 5G. Презентація новинки очікується у вересні на заході IFA 2019 
у Берліні.

Источник: businessua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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