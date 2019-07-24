Sony анонсував смартфон з екраном майбутнього

Японська компанія Sony працює над новим флагманським смартфоном Xperia 1R (J8220), який отримає дисплей з роздільною здатністю 5K.

Про це пише GSMArena.



Співвідношення сторін екрану складе 21:9, як і у попередника Xperia 1. При цьому роздільна здатність збільшиться з 1664×3840 до 2160×5040 – тобто, на 70 відсотків. Щільність пікселів становитиме 899ppi.



Можлива також підтримка мереж 5G. Презентація новинки очікується у вересні на заході IFA 2019

у Берліні.

Источник: businessua.com

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