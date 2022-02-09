В апреле стартует запись на получение смартфонов для вакцинированных граждан старше 60 лет

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в апреле начнется запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев от 60 лет, информирует "Интерфакс-Украина".

"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап – получение смартфонов – зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать. Но мы планируем большую часть этого проекта реализовать уже в этом году", - подчеркнул Федоров.

Министр не ответил на вопрос об источнике финансирования этого проекта.

Федеров отметил, что какие это будут устройства, еще не определено.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что все вакцинированные украинцы от 60 лет смогут получить бесплатный смартфон и льготный тариф на интернет.

Источник: ZN.UA

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