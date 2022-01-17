AstraZeneca заявила об эффективности бустерной дозы против "Омикрона"

Компания AstraZeneca заявила об эффективности бустерной дозы ее вакцины против штамма "Омикрон". Исследования показали, что третья прививка увеличивает количество антител как против нового варианта, так и других типов коронавируса, передает агентство Reuters.

В компании отметили, что повышенный ответ иммунной системы наблюдался после введения бустерной дозы AstraZeneca, в том числе против штамма "Дельта" у людей, которые были предварительно привиты препаратом Vaxzevria или мРНК-вакцинами.

В AstraZeneca заявили, что результаты исследований подтверждают возможность использования третьей дозы вакцины компании независимо от того, какими препаратами человек прививался ранее.

Производитель добавил, что предоставят данные исследования регуляторам всех стран, учитывая острую необходимость ревакцинации от коронавируса.

Источник: www.bagnet.org/

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