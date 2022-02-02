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Тепер підлітки теж можуть отримати тисячу гривень за вакцинацію: перелік послуг розширили

Тепер підлітки теж можуть отримати тисячу гривень за вакцинацію: перелік послуг розширили

Кабмін поширив виплату тисячі гривень за COVID-вакцинацію для дітей у віці від 14 років і розширив перелік товарів та послуг, на які можна витратити гроші.

До переліку, куди витратити кошти, додали послуги у сфері освіти, культури та спорту, товари спортивного призначення, друковані ЗМІ, шкільне приладдя та канцелярські вироби. Постанова набере чинності з 7 лютого.

Відтоді кожен громадянин України у віці від 14 років, який отримав 2 дози COVID-вакцини, зможе отримати тисячу гривень від держави. Але придбання товарів, як і раніше, відбуватиметься у безготівковій формі.

Куди можна буде витратити гроші з програми "єПідтримка":

  • У сфері культури та освіти (у тому числі оплата здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти),
  • У сфері фізичної культури й спорту,
  • Для здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом,
  • Для придбання книжок, друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів,
  • Для придбання лікарських засобів людям у віці від 60 років.

Источник: 24tv.ua/

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Темы: вакцина

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