Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:22
Просмотров: 118

У Дії з'явилися COVID-сертифікати для щеплених бустером

У Дії зявилися COVID-сертифікати для щеплених бустером

Українці, які отримали третє щеплення проти коронавірусу, можуть завантажити цифровий сертифікат, що це засвідчує: він став доступним у Дії.

Новий COVID-сертифікат уже доступний

Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення. Згенерувати документ можна після того, як вам зробили щеплення та внесли відповідний запис до електронної системи охорони здоров'я.

Віктор Ляшко – очільник МОЗ:

“Як і обіцяли, всі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть завантажити новий COVID-сертифікат. Щоб отримати цифровий документ достатньо, як і раніше, надіслати запит на генерацію документу на порталі чи у застосунку Дія”.

Як отримати сертифікат

Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку "Дія".

Зробити це можна в перший день введення дози вакцини проти COVID-19, щойно медики введуть дані про вакцинацію до Електронної системи охорони здоров'я.

Окрім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ видається за місцем щеплення чи в сімейного лікаря та буде чинний 270 днів.

Зверніть увагу! Уряд України, вслід за рішенням Євросоюзу, скоротив термін дії "зелених" сертифікатів до 270 днів. Щоб новий термін сертифіката відображався у Дії, слід згенерувати свій документ повторно.

За даними МОЗ, уже понад 350 тисяч українців отримали бустерну дозу вакцини проти коронавірусу.

Як отримати бустерне щеплення

МОЗ рекомендує вводити бустерне щеплення від 6 до 9 місяців від моменту щеплення другою дозою (для людей з імунодефіцитом – від 3 до 6 місяців).

Схема запису на бустер не змінилась. Ви можете зателефонувати в пункт чи центр масової вакцинації або ж записатись на щеплення через застосунок Helsi чи на сайті системи. Також можна звернутися до свого сімейного лікаря, щоб отримати скерування.

Бустерна доза

Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу

Источник: 24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: вакцина

Читайте ещё:

Бустерная доза в 50 раз снижает риск госпитализации пожилых людей, — исследование
21.01.2022 16:53    349
AstraZeneca заявила об эффективности бустерной дозы против "Омикрона"
17.01.2022 09:02    257
МОЗ пояснило, як анулювати підроблений COVID-сертифікат
10.01.2022 15:32    372
Создали вакцину от Covid-19 для аллергиков
30.12.2021 10:58    464
Чому вакцини проти коронавірусу – не "експериментальні" і не "маловивчені": етапи перевірки
27.12.2021 20:19    412
Як Кевін з COVID-19 боровся: у мережі пояснили дію вакцин на прикладі фільму "Сам удома"
27.12.2021 20:09    361
Moderna назвала сроки разработки бустерной вакцины от "Омикрона"
21.12.2021 10:40    361
Як витратити "Вовину тисячу" на те, чого справді хочеться, і чому не варто відмовлятися від цих грошей
20.12.2021 11:34    570
Johnson&Johnson могут перестать применять из-за риска тромбоза.
17.12.2021 19:55    423
В МОЗ рассказали, кто первым получит бустерную дозу COVID-вакцины
08.12.2021 14:25    487
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 