У Дії з'явилися COVID-сертифікати для щеплених бустером

Українці, які отримали третє щеплення проти коронавірусу, можуть завантажити цифровий сертифікат, що це засвідчує: він став доступним у Дії.

Новий COVID-сертифікат уже доступний

Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення. Згенерувати документ можна після того, як вам зробили щеплення та внесли відповідний запис до електронної системи охорони здоров'я.

Віктор Ляшко – очільник МОЗ:

“Як і обіцяли, всі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть завантажити новий COVID-сертифікат. Щоб отримати цифровий документ достатньо, як і раніше, надіслати запит на генерацію документу на порталі чи у застосунку Дія”.

Як отримати сертифікат

Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку "Дія".

Зробити це можна в перший день введення дози вакцини проти COVID-19, щойно медики введуть дані про вакцинацію до Електронної системи охорони здоров'я.

Окрім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ видається за місцем щеплення чи в сімейного лікаря та буде чинний 270 днів.

Зверніть увагу! Уряд України, вслід за рішенням Євросоюзу, скоротив термін дії "зелених" сертифікатів до 270 днів. Щоб новий термін сертифіката відображався у Дії, слід згенерувати свій документ повторно.

За даними МОЗ, уже понад 350 тисяч українців отримали бустерну дозу вакцини проти коронавірусу.

Як отримати бустерне щеплення

МОЗ рекомендує вводити бустерне щеплення від 6 до 9 місяців від моменту щеплення другою дозою (для людей з імунодефіцитом – від 3 до 6 місяців).

Схема запису на бустер не змінилась. Ви можете зателефонувати в пункт чи центр масової вакцинації або ж записатись на щеплення через застосунок Helsi чи на сайті системи. Також можна звернутися до свого сімейного лікаря, щоб отримати скерування.

Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу

Источник: 24tv.ua/

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