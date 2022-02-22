Коронавирус: насколько эффективны вакцины против омикрон — результат исследования

Как сообщает , проведено исследование вакцинированных и выздоровевших людей под руководством Рудольфа Валента из Венского медицинского университета, в котором участвовал также Институт патофизиологии и исследований аллергии.

Людей исследовали на предмет их статуса антител и защиты от:

вируса который возник в Ухане, варианта дельта omicron.

Результаты показали, что как у выздоравливающих от COVID-19, так и у лиц, дважды привитых от COVID-19:

Выработалась защита антителами против дельта. Но антитела не были способны блокировать омикрон.

Третья прививка обеспечивает наилучшую защиту, но она далека от оптимальной.

Блокада омикрон была лучше у лиц, получивших третью вакцинацию.

«Третья прививка выработала защитные антитела у многих людей, — объясняет Рудольф Валента, — однако есть и значительная часть (20 %), у которых не было установлено никакой защиты».

Рецептор-связывающий домен (RBD), который используется SARS-CoV-2 для проникновения в клетки человека через рецептор ACE2, лишь незначительно отличался во всех ранее известных вариантах SARS-CoV-2, поэтому инфекции с помощью этих и доступных в настоящее время вакцин обеспечивали защиту. против предыдущих вариантов коронавируса. Омикрон является первым вариантом, который сильно отличается от предыдущих вариантов RBD, следовательно, инфекции предыдущими вариантами и доступными в настоящее время вакцинами практически не защищают от омикрон.

Для иммунолога лучшей защитой в таких обстоятельствах будет разработка широко эффективной комбинированной вакцины, защищающей как от предыдущих вариантов, так и от омикрон . «Пока у нас не будет такой вакцины, некоторую защиту обеспечат только повторные прививки существующими вакцинами. Защитный эффект, достигаемый вакцинацией, можно оценить с помощью специальных тестов, которые можно быстро адаптировать к новым вариантам вируса».

Источник: Новости Ю

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