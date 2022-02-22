Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 22:04
Просмотров: 43

Коронавирус: насколько эффективны вакцины против омикрон — результат исследования

Коронавирус: насколько эффективны вакцины против омикрон — результат исследования

Как сообщает , проведено исследование вакцинированных и выздоровевших людей под руководством Рудольфа Валента из Венского медицинского университета, в котором участвовал также Институт патофизиологии и исследований аллергии.

Людей исследовали на предмет их статуса антител и защиты от:

  1. вируса который возник в Ухане,
  2. варианта дельта
  3. omicron.

Результаты показали, что как у выздоравливающих от COVID-19, так и у лиц, дважды привитых от COVID-19:

  1. Выработалась защита антителами против дельта.
  2. Но антитела не были способны блокировать омикрон.

Третья прививка обеспечивает наилучшую защиту, но она далека от оптимальной.

Блокада омикрон была лучше у лиц, получивших третью вакцинацию.

«Третья прививка выработала защитные антитела у многих людей, — объясняет Рудольф Валента, — однако есть и значительная часть (20 %), у которых не было установлено никакой защиты».

  1. Рецептор-связывающий домен (RBD), который используется SARS-CoV-2 для проникновения в клетки человека через рецептор ACE2, лишь незначительно отличался во всех ранее известных вариантах SARS-CoV-2, поэтому инфекции с помощью этих и доступных в настоящее время вакцин обеспечивали защиту. против предыдущих вариантов коронавируса.
  2. Омикрон является первым вариантом, который сильно отличается от предыдущих вариантов RBD, следовательно, инфекции предыдущими вариантами и доступными в настоящее время вакцинами практически не защищают от омикрон.

Для иммунолога лучшей защитой в таких обстоятельствах будет разработка широко эффективной комбинированной вакцины, защищающей как от предыдущих вариантов, так и от омикрон . «Пока у нас не будет такой вакцины, некоторую защиту обеспечат только повторные прививки существующими вакцинами. Защитный эффект, достигаемый вакцинацией, можно оценить с помощью специальных тестов, которые можно быстро адаптировать к новым вариантам вируса».
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: вакцина

Читайте ещё:

Нужно ли делать бустер в самый разгар эпидемии ковида – мнение доктора Комаровского
18.02.2022 17:54    512
В апреле стартует запись на получение смартфонов для вакцинированных граждан старше 60 лет
09.02.2022 10:50    670
У МОЗ назвали вакцину, яка забезпечує один із найкращих захистів проти Омікрону
02.02.2022 15:22    585
Тепер підлітки теж можуть отримати тисячу гривень за вакцинацію: перелік послуг розширили
02.02.2022 15:15    275
У Дії з'явилися COVID-сертифікати для щеплених бустером
01.02.2022 11:22    369
Бустерная доза в 50 раз снижает риск госпитализации пожилых людей, — исследование
21.01.2022 16:53    391
AstraZeneca заявила об эффективности бустерной дозы против "Омикрона"
17.01.2022 09:02    297
МОЗ пояснило, як анулювати підроблений COVID-сертифікат
10.01.2022 15:32    402
Создали вакцину от Covid-19 для аллергиков
30.12.2021 10:58    488
Чому вакцини проти коронавірусу – не "експериментальні" і не "маловивчені": етапи перевірки
27.12.2021 20:19    462
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 