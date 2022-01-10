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МОЗ пояснило, як анулювати підроблений COVID-сертифікат
Власники підроблених COVID-сертифікатів в Україні можуть анулювати фейковий документ, звернувшись до сімейного лікаря, повідомили у МОЗ. Після цього лікар може направити порушника на справжнє щеплення і оновити дані у системі.
Про це заявила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич в ефірі “Сніданку з 1+1”.
«Необхідно звернутися до медичного працівника – до лікаря. Він інформує Нацполіцію про те, що виявлено підробний документ. Людина має всіляко сприяти слідчим діям, щоб виявити шахраїв, які продають підробні документи. Разом з тим, лікар може направити людину на щеплення, якщо показники здоров’я дозволяють, та внести дані до системи»
— Марія Карчевич, заступник міністра охорони здоров'я
Нагадаємо, Україна слідом за Євросоюзом планує скоротити дію COVID-сертифікатів про повну вакцинацію від коронавірусу із 1 року до 9 місяців.
На початку листопада Кабмін скоротив термін дії міжнародних COVID-сертифікатів про одужання від коронавірусу зі 180 до 105 днів.
Источник: ua.news/
Темы: вакцина
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