У МОЗ назвали вакцину, яка забезпечує один із найкращих захистів проти Омікрону

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що щеплення мРНК-вакциною від Moderna добре захищає від важкого перебігу хвороби, який викликає штам Омікрон.

Ефективність Moderna проти Омікрону

За даними американського дослідження, ефективність мРНК-вакцин проти госпіталізації внаслідок інфікування варіантом Омікрон становить 81% протягом 6 місяців після введення двох доз, втім після 6 місяців дія знижується до 57% та поновлюється до 90% після бустерної дози.

За даними МОЗ, Україна зараз має понад 2 мільйони доз вакцини Moderna, вона доступна в усіх куточках країни.

У відомстві нагадали, що зробити бустерне щеплення проти COVID-19 можна якщо з часу отримання другої дози минуло 6 місяців.

Скільки вакцинованих людей в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували понад 15 мільйонів мешканців України. Зокрема, понад 377 тисяч українців отримали бустерну дозу.

Наскільки інші вакцини ефективні проти Омікрону

Вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування штамом Омікрон. Та вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза Pfizer ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.

лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування штамом Омікрон. Та вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас Однак у жодного із 25 людей, які були щепленні CoronaVac , не виробилось достатньо антитіл, щоб нейтралізувати Омікрон.

, не виробилось достатньо антитіл, щоб нейтралізувати Омікрон. AstraZeneca також провела клінічні випробування бустерної дози вакцини Vaxzevria проти 5 штамів коронавірусу. Вони визначили, що бустер ефективний проти штаму Омікрон.

Хто частіше заражається штамом Омікрон – відео

Источник: healthy.24tv.ua/

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