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Скільки коштуватимуть та якими будуть смартфони від Зеленського

Скільки коштуватимуть та якими будуть смартфони від Зеленського

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів якими будуть смартфони від Зеленського та скільки вони коштуватимуть.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Для отримання смартфону повністю вакцинованим особам віком від 60 років потрібно буде спершу подати на нього заявку. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, запис розпочнеться з квітня цього року..

Коли саме пенсіонери отримуватимуть смартфони на руки наразі невідомо. І причина цього зрозуміла – поки що уряд не має контракту з постачальником пристроїв, тож оцінити терміни поставок досить складно.

Пенсіонери отримають на руки смартфони з фронтальною камерою з роздільною здатністю 8 мегапікселів. Це потрібно, аби пристрій міг проводити ідентифікацію за обличчям. Її потрібно проходити, наприклад, аби отримати цифровий підпис у застосунку “Дія”.

Також смартфони матимуть модуль NFC, який дозволяє безконтактно оплатити смартфоном будь-який товар або послугу. За таким принципом працюють віртуальні картки для виплат за програмою “єПідтримка”.

Крім цього, до базових характеристик віднесено стандарт високошвидкісного зв’язку LTE. 

Источник:  Час-Дій.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: смартфоны

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