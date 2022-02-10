Скільки коштуватимуть та якими будуть смартфони від Зеленського

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів якими будуть смартфони від Зеленського та скільки вони коштуватимуть.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Для отримання смартфону повністю вакцинованим особам віком від 60 років потрібно буде спершу подати на нього заявку. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, запис розпочнеться з квітня цього року..

Коли саме пенсіонери отримуватимуть смартфони на руки наразі невідомо. І причина цього зрозуміла – поки що уряд не має контракту з постачальником пристроїв, тож оцінити терміни поставок досить складно.

Пенсіонери отримають на руки смартфони з фронтальною камерою з роздільною здатністю 8 мегапікселів. Це потрібно, аби пристрій міг проводити ідентифікацію за обличчям. Її потрібно проходити, наприклад, аби отримати цифровий підпис у застосунку “Дія”.

Також смартфони матимуть модуль NFC, який дозволяє безконтактно оплатити смартфоном будь-який товар або послугу. За таким принципом працюють віртуальні картки для виплат за програмою “єПідтримка”.

Крім цього, до базових характеристик віднесено стандарт високошвидкісного зв’язку LTE.

Источник: Час-Дій.

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