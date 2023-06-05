Советы по выбору женских солнцезащитных очков

Выбор солнцезащитных женских очков может быть довольно индивидуальным. Нужно учесть много факторов - стиль одежды и аксессуаров, форму лица, и, конечно, защитные функции.

Разберемся, как выбрать оптимальные женские очки.

Форма лица

Важный критерий выбора - соответствие модного аксессуара формы лица. Существуют различные формы лиц, такие как овал, круг, квадрат, прямоугольник и сердце.

Вполне очевидно, что для определенной формы лица лучше подойдет определенный стиль очков. Остановимся на каждой форме подробнее.

Овальное лицо . Это универсальный вариант, когда практически все стили очков подходят для данной формы. Есть возможность подобрать понравившейся вам стиль без ограничений.

. Это универсальный вариант, когда практически все стили очков подходят для данной формы. Есть возможность подобрать понравившейся вам стиль без ограничений. Круглое лицо . В этом случае обратите внимание на прямоугольные и квадратные оправы. Это создаст контраст и сделает лицо визуально уже.

. В этом случае обратите внимание на прямоугольные и квадратные оправы. Это создаст контраст и сделает лицо визуально уже. Квадратное лицо . Не стоит брать очки с угловатыми формами. Округлые или овальные оправы подойдут лучше всего. Такой прием смягчит углы лица.

. Не стоит брать очки с угловатыми формами. Округлые или овальные оправы подойдут лучше всего. Такой прием смягчит углы лица. Прямоугольное лицо . Здесь стоит присмотреться к широким оправам с закругленными краями. Сбалансированный вид будет обеспечен.

. Здесь стоит присмотреться к широким оправам с закругленными краями. Сбалансированный вид будет обеспечен. Сердцеобразное лицо. Отличным выбор в данной ситуации - полуовальные или же клубные очки. Такая форма замаскирует широкую верхнюю часть лица.

Чтобы определить форму женского лица, следует использовать онлайн-инструменты или проконсультироваться с продавцом в бутике или оптике.

Стиль

Кроме соответствия форме лица, выбор очков должен отражать ваши индивидуальность и вкус. Оправы, материалы и цвета передают разные визуальные эффекты и настроение. Останоситесь на цвете, который соответствует вашему гардеробу и стилю одежды.

Защита глаз

В самом названии аксессуара кроется его предназначение - очки должны защищать глаза.

При выборе женских солнцезащитных очков стоит учесть уровень защиты от УФ-лучей. Они должны обеспечивать 95-100% защиту от вредных ультрафиолетовых лучей (УФА и УФВ).

Помимо этого обратите внимание на дополнительный показатель стекол - поляризация. Она минимизирует блики и увеличивает комфорт при ярком солнечном свете.

Разнообразие

Лучший способ найти лучшие очки - примерить разные модели и стили. Зайдите в оптику или посетите интернет-магазины, где можно виртуально примерить очки. Примерьте разные формы оправ и цвета, чтобы найти наиболее подходящие для вас.

Качество и посадка

Убедитесь, что выбранные очки качественные и подходят по размеру. Они должны сидеть удобно на лице и не оказывать давления на переносицу и виски. Также убедитесь, что линзы не искажают видимость и не имеют дефектов.

Итог

Выбор очков - это субъективный процесс, и самое главное - это найти тот вариант, который вам нравятся и который подходят к вашему стилю. Перед покупкой солнцезащитных очков рекомендуется посетить оптику, где опытные сотрудники могут помочь вам с выбором, учитывая ваши предпочтения и особенности лица.