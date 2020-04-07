Как носить медицинскую маску, чтобы не запотевали очки
Два способа, которые спасут людей с плохим зрением.
Медицинская маска имеет существенный недостаток — в ней жарко. Тёплый воздух, который вы выдыхаете, задерживается и создаёт ощущение дискомфорта, а в случае с очками ещё и становится причиной запотевания линз. Приходится постоянно их протирать и поправлять, а трогать лицо руками крайне нежелательно.
Для решения этой проблемы департамент столичной полиции Токио выпустил рекомендации по ношению медицинской маски. Есть два способа избавить очки от запотевания.
Первый — согните край маски внутрь перед тем, как её надевать.
Второй способ — приложите немного материи к маске в том месте, где она соприкасается с носом.
Так выдыхаемый тёплый воздух будет задерживаться краем маски или подложенной тканью, и очки не запотеют.
Источник: lifehacker.ru/