Как носить медицинскую маску, чтобы не запотевали очки

Два способа, которые спасут людей с плохим зрением.

Медицинская маска имеет существенный недостаток — в ней жарко. Тёплый воздух, который вы выдыхаете, задерживается и создаёт ощущение дискомфорта, а в случае с очками ещё и становится причиной запотевания линз. Приходится постоянно их протирать и поправлять, а трогать лицо руками крайне нежелательно.

Для решения этой проблемы департамент столичной полиции Токио выпустил рекомендации по ношению медицинской маски. Есть два способа избавить очки от запотевания.

Первый — согните край маски внутрь перед тем, как её надевать.

Второй способ — приложите немного материи к маске в том месте, где она соприкасается с носом.

Так выдыхаемый тёплый воздух будет задерживаться краем маски или подложенной тканью, и очки не запотеют.

Источник: lifehacker.ru/

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