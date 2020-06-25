«Лайфхак от косметолога»: 2 способа избавления от прыщей, без применения косметических средств

Когда молодых людей начинают мучить высыпания на лице, в ход идут любые средства. Но не всегда все настолько серьёзно. Перед тем, как скупать крема — попробуйте методы избавления от прыщей, рекомендованные косметологом Валерией Поляковски.

Мобильный телефон

Вы не замечали связь между тем, с какой стороны вы подносите к уху телефон, и с какой стороны у вас больше высыпаний на лице? А вот британские микробиологи такую связь заметили. Выяснилось, что экран телефона является даже большим рассадником бактерий, нежели ободок унитаза. Но будем честны, кто из нас беспокоится о чистоте телефона ежедневно? А стоило бы протирать экран любым обеззараживающим средством, как минимум пару раз в день. Уже спустя пару недель такого ухода за телефоном, вы заметите как исчезают высыпания на вашем лице.

Полотенце

Грамотные дерматологи советуют никогда не протирать лицо после умывания тем же полотенцем, которым вы вытираетесь после душа. Ванная комната, сама по себе, наполнена микробами и бактериями, из-за повышенной влажности. Полотенце также таит в себе опасности для вашей кожи. Как бы то ни было, на нём копится много грязи. Если конечно вы не меняете его после каждого умывания. Как же тогда быть? Либо перенять опыт азиатских девушек, которые ждут когда кожа высохнет самостоятельно. Либо приобрести бумажные полотенца, которые после использования не жалко выбросить в урну.

Источник: moscow-oblast.sm-news.ru/

Новости портала «Весь Харьков»