Защита от солнца: чего вы не знали о санскринах

Как выбрать солнцезащитный крем и правильно его применять

После холодной весны очень хочется почаще устраивать себе солнечные ванны. Дело это приятное и полезное. Ведь именно под действием ультрафиолета происходит синтез витамина Д, который нужен нам и для иммунитета, и для крепких костей и нервов.

Но с солнцем лучше быть на "вы". Иначе можно легко заработать солнечные ожоги, а они — главный провокатор меланомы и разных видов рака кожи. С 11 до 16 часов стараемся обходить стороной открытые участки, залитые солнечным светом. Отдаем предпочтение кружевной тени деревьев.

На лице в солнечный день обязательно должны быть солнцезащитные очки: они прикроют нежную кожу век от чрезмерных доз ультрафиолета. А на открытых участках кожи должно быть солнцезащитное средство. Благо, их сейчас великое множество.

Как разобраться в этом разнообразии? Как правильно использовать санскрины? На эти и другие вопросы "Вестям" ответила Татьяна Святенко, профессор, доктор медицинских наук, дерматовенеролог высшей категории, вице-президент Украинской ассоциации врачей-дерматовенерологов.

От 30 и выше

Без санскрина солнечный ожог появляется в среднем через 10 минут. С защитой время увеличивается: умножаем показатель SPF на 15 (минут) и получаем минуты безопасности. Так, SPF 15 (10 х 15 = 150) позволяет оставаться на солнце 150 минут — чуть более двух часов. После этого времени солнцезащитное средство нужно наносить повторно.

Лучше с любым типом кожи выбирать кремы с SPF фильтром от 30 и выше. Их тоже нужно наносить на кожу повторно, спустя два-три часа, но если кремы с SPF 15 блокируют 93% UF-лучей, то SPF 30 защищает от 97% солнечного излучения, а SPF 50 — от 98%.

SPF не плюсуем

В косметичке может быть несколько солнцезащитных средств. Например, дневной крем для ухода за кожей, пудра, тональное средство. На стоит думать, что если вы нанесете все три средства, то получите тройную солнечную защиту. Например, крем был с SPF 15, пудра — с фильтром 25, это не означает, что у вас на лице будет SPF 40. Работать будет санскрин с самым высоким SPF. В данном случае пудра с SPF 25.

"Широкая" защита

На некоторых средствах можно увидеть надпись "Широкий спектр защиты", а также показатель PPD (Persistent Pigment Darkening), дополняющий фактор SPF. Это означает, что санскрин защитит вас не только от ультрафиолета, но и от UVА-лучей. Именно они являются главными виновниками фотостарения, которое провоцирует возникновение морщин, пигментных пятен.

По евростандартам, показатель PPD должен составлять примерно треть от показателя SPF. Например, солнцезащитное средство с SPF 30 должно иметь защиту UVA не менее 10.

Каждый день летом не нужны

Иначе рискуете стать гелиофобом. Солнцезащитные средства нужно наносить на кожу только тогда, когда специальное приложение на вашем смартфоне для контроля уровня UF-излучения показывает отметку "3" и выше. Если же индекс инсоляции не превышает 1–2, то необходимости в санскрине нет.

За 15 минут до выхода

Если вам предстоит прогулка в солнечный день, наносите солнцезащитное средство на сухую чистую кожу как минимум за 15 минут до выхода на улицу. И не забудьте о губах: рак кожи может поражать и их. Покрывайте их специальным бальзамом SPF 30. На пляже не забывайте обновлять солнцезащиту: наносите средство каждые два часа.

Санскрины защищают кожу от солнечных ожогов, но они не могут защитить нашу ДНК от повреждений, которые наносит ей ультрафиолет. Поэтому не стоит, густо намазав себя солнцезащитным средством, лежать на пляже в самый солнцепек.

Кому какое средство

Кремы подходят для сухой кожи. Только не выбирайте слишком жирные, иначе это может спровоцировать акне. Гели — для областей на теле, которые покрыты волосами. Например, их удобно наносить на мужскую грудь или на кожу головы (помним, что там тоже может развиться рак кожи, поэтому носите головные уборы, а без них на пляже наносите солнцезащитное средство на кожу головы). Спреи хороши, когда нужно распылить средство на тело. Только не вдыхайте их.

Источник: vesti.ua/

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