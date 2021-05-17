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Турция выходит из локдауна, но сохраняет комендантский час

Турция выходит из локдауна, но сохраняет комендантский час

Локдаун в Турции, введенный в апреле, закончился сегодня в 5 часов. В стране начинается ослабление эпидемиологических ограничений в соответствии с так называемым планом нормализации.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«План нормализации будет действовать с 05.00 17 мая до 05.00 1 июня», — заявили в МВД Турции.

Согласно плану, в стране и все еще будет действовать комендантский час: с 21.00 до 5.00 в будние дни, в выходные — с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. В выходные дни магазины и супермаркеты будут работать с 10 до 17 часов.

Люди старше 65, которые получили обе дозы вакцины против коронавируса, а также молодежь в возрасте до 18 лет могут выходить на улицу без ограничений, соблюдая комендантский час.

Для поездок между городами во время комендантского часа необходимо иметь билет и бронирование отеля.

Ограничения не распространяются на туристов. Однако если иностранец имеет разрешение на постоянное пребывание в Турции, он должен соблюдать ограничения наравне с гражданами страны.

Рестораны и кафе будут работать навынос и осуществлять доставку только в рабочие дни с 07.00 до 20.00. В выходные возможна только доставка с 07.00 до полуночи.

Бассейны, свадебные залы, спортзалы, кинотеатры в Турции не будут работать до июня. Торговые центры будут работать только в будние дни с 10.00 и 20.00.

Усиленные карантинные ограничения действуют в Турции с 14 апреля. Из-за значительного роста количества новых случаев инфицирования коронавирусом, которое превышало 60 тысяч ежедневно, руководство государства приняло решение о введении полного локдауна.

За прошлые сутки в стране зафиксировано более 10,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 223 пациента умерли, более 14,4 тысячи выздоровели.

Как сообщал Укринформ, по данным Worldometer, в мире зафиксировано 163 721 890 случаев заражения коронавирусом, в частности 3 393 413 летальных, с то же время 142 188 941 человек выздоровел.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: отпуск

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