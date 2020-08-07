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"Так долго ждали этот отпуск": что делать, если отменился чартерный рейс

Так долго ждали этот отпуск: что делать, если отменился чартерный рейс

Куда обращаться туристам в такой ситуации и можно ли перенести тур

Отмена рейса самолета во время карантинных ограничений – явление довольно частое. Но не все знают, куда надо обращаться, если вдруг отменился чартерный или регулярный рейс.

Киевлянин Игорь Саенко и его жена купили тур на вторую половину августа на один из курортов Албании.

"Теперь опасаемся, что рейс могут отменить. В условиях карантина может произойти что угодно. А мы ведь так долго ждали этот отпуск и перелет", - говорит он.

Если рейс отменили

В случае отмены регулярного рейса (когда пассажир не покупал тур, а только оплатил билет на самолет) надо обращаться в авиакомпанию напрямую.

Но если во время карантина отменился чартерный рейс (в них обычно везут туристов, которые заказали путевку у туроператора), то ответственность перед пассажиром несет исключительно туроператор, говорит РБК-Украина авиаэксперт Богдан Долинце.

"В таком случае пассажир имеет правовые отношения исключительно с туроператором. К нему нужно обращаться в первую очередь. А вот авиаперевозчик - это уже третья сторона, которая отвечает только перед туроператором, а не перед пассажирами", - разъясняет он.

В случае отмены регулярного рейса надо обращаться в авиакомпанию с заявлением. Компания имеет право рассматривать заявку на возврат денег около трех месяцев, поясняет Долинце.

В случае отмены чартера тур никуда не пропадет, уверяют РБК-Украина в "Tez Tour". Его просто перенесут на другую дату.

Во время кризиса из-за пандемии тяжело строить прогнозы, как долго турист будет ждать возврата денег за рейс. Этот процесс может затянуться на два-три месяца, говорят в "Tez Tour". Поэтому предлагается перебронировать путевку.

"Все клиенты при покупке тура подписывают договора на туристическое обслуживание. В этом документе указаны все механизмы и основания для возврата средств, если такая ситуация будет иметь место. С переносом вылета переносятся на более длительный период и средства", - говорит представитель компании Александр Новиковский.

Отели обычно возвращают полученные средства неохотно. Поэтому всем туристам советуют или "заморозить" средства в виде депозитов, или же получить от туроператора сертификаты на эту сумму и уже позже воспользоваться ими в другую дату, говорят в компании.

Источник: travel.rbc.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: авиа, отпуск

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