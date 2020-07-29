Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже

Вирусолог рассказал, высоки ли шансы заразиться коронавирусом на пляже. По его словам, воздействие ультрафиолета играет важную роль в этом процессе, снижая существующие риски.

На пляже ежедневно собирается большое количество людей, а потому велика опасность быстрого распространения COVID-19 среди отдыхающих. О том, следует ли боятся заразиться, отправившись к морю, рассказал Владимир Оберемок. Научный работник констатировал, ультрафиолет солнечного света обладает высокой энергией в летний период. Благодаря этому он быстро уничтожает частицы вируса. Если человек, инфицированный заболеванием, находится не очень близко, опасаться нечего. Заболевание в жару разрушается очень быстро. Это не происходит моментально, но даже нескольких секунд хватает, чтобы солнечный свет полностью уничтожил коронавирус.

Тем не менее, специалист отметил, опасность не исчезает полностью, особенно в период, когда небо затягивают облака. В связи с этим туристы не должны забывать о мерах предосторожности, постоянно используя индивидуальные меры защиты.

Источник: Новости Ю

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