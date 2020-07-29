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Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже

Вирусолог рассказал, высоки ли шансы заразиться коронавирусом на пляже. По его словам, воздействие ультрафиолета играет важную роль в этом процессе, снижая существующие риски.

На пляже ежедневно собирается большое количество людей, а потому велика опасность быстрого распространения COVID-19 среди отдыхающих. О том, следует ли боятся заразиться, отправившись к морю, рассказал Владимир Оберемок. Научный работник констатировал, ультрафиолет солнечного света обладает высокой энергией в летний период. Благодаря этому он быстро уничтожает частицы вируса. Если человек, инфицированный заболеванием, находится не очень близко, опасаться нечего. Заболевание в жару разрушается очень быстро. Это не происходит моментально, но даже нескольких секунд хватает, чтобы солнечный свет полностью уничтожил коронавирус.

Тем не менее, специалист отметил, опасность не исчезает полностью, особенно в период, когда небо затягивают облака. В связи с этим туристы не должны забывать о мерах предосторожности, постоянно используя индивидуальные меры защиты.
Источник:  Новости Ю

 

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