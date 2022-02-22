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Харьковский национальный университет продлил дистанционку

Харьковский национальный университет продлил дистанционку

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина останется на дистанционке, по меньшей мере, до 8 марта. Информацию об этом SQ подтвердили в вузе.

Соответствующий приказ пока не подписан.

Напомним, 3 февраля стало известно, что Каразинский из-за роста заболеваемости коронавирусом переходит на дистанционное обучение с 7 по 25 февраля. До этого на удаленку ушли также Политех, Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт", Харьковская академия культуры. Харьковский национальный университет строительства и архитектуры.

Кстати, в Украине впервые за последние 6 недель количество выписанных за 7 дней выше количества госпитализированных с COVID-19. Об этом заявил на утреннем брифинге сегодня, 21 февраля, министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Первые признаки стабилизации по заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю перешли в более явные. Число госпитализаций также уменьшается вторую неделю подряд. За прошлую неделю в больницы были госпитализированы 20 402 пациента, что на 4 тысячи меньше, чем на прошлой неделе. И прошлая неделя была первой из последних шести, когда количество выписанных из больниц пациентов больше, чем количество госпитализированных", — отметил министр.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за шестую неделю 2022 года число новых еженедельных случаев COVID-19 в мире снизилось на 19%, если сравнивать с неделей до этого.

А Виктор Ляшко отметил положительные тенденции в Ровенской и Черновицкой области, которые за последние 7 дней находятся среди лидеров по проведенному количеству прививок в расчете на 100 тысяч населения. А больше всего прививок на прошлой неделе было сделано в Харьковской области.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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