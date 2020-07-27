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Море стало коричневым: в Кирилловке бушует шторм

Море стало коричневым: в Кирилловке бушует шторм

Сегодня в Кирилловке с самого утра бушует шторм. Сильный восточный ветер поднимает высокие волны, которые с ревом обрушиваются на берег.  Линия прибоя покрыта хлопьями пены, а море стало коричневого цвета.

На берегу практически нет людей, желающих войти в бурлящую воду и вовсе не наблюдается. Редкие отдыхающие приходят к бушующему морю, что сделать эффектные снимки на его фоне.

От пляжей почти ничего не осталось, вода вплотную подобралась к заборам и прибрежным строения, а волнорезы практически скрылись под водой. На Федотовой косе вдоль береговой линии образовались лагуны.

По прогнозам синоптиков, ветер сменит направление во второй половине дня в четверг, 30 июля. Сегодня до конца дня в Кирилловке будет сохранятся дождливая погода.

 



Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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