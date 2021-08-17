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Топ-5 мест в Украине, которые должен увидеть каждый

Топ-5 мест в Украине, которые должен увидеть каждый

Неизведанные уголки нашей страны

Украина настолько большая, прекрасная и удивительная страна, что путешествие по её просторам каждый раз поражает и гарантирует неожиданные открытия. Исследовать ее можно бесконечно: если не по протоптанным туристическим направлениям, то по малоизведанным уголкам, которых уж точно наберется на полноценное travel-приключение. Предлагаем отойти от традиционных маршрутов, и отправиться навстречу новому. Наша подборка из пяти малоизведанных мест, надеемся, в этом поможет.

Дружбовский карьер

Где находится: Житомирская область, поселок Дружба

В последнее время красочные снимки этой локации все чаще можно встретить и в ленте Instagram, и даже в TikTok. Что неудивительно: Дружбовский карьер уже давно негласно прозвали Житомирским Памуккале. Чистая вода лазурного оттенка и необычные насыпи песка с первого взгляда действительно напоминают турецкий курорт.

Топ-5 мест в Украине, которые должен увидеть каждый

Колочава

Где находится: Закарпатская область, Хустский район, территория Национального природного парка «Синевир»

Колочава – одно из самых длинных и уникальных сел в Украине. О нем снимают фильмы, пишут книги… На территории, протяженностью около 15 километров расположены десять музеев, экспозиции которых одна интереснее другой, а также работает единственная в Украине Школа овцеводства.

Пять мест в Украине, которые должен увидеть каждый. Фото

Пейзажи самого села ничем не уступают музеям. Здесь все ещё сохранились уникальные дома, покрытые черепицей, улочки, утопающие в зелени. Время здесь, кажется, вовсе остановилось. Но самое главное в Колочаве – захватывающие дух горные виды, чистый воздух, минеральная вода и доброжелательные жители.

Пять мест в Украине, которые должен увидеть каждый. Фото

Лемурийское озеро

Где находится: Херсонская область, вблизи села Григорьевка

Эта локация точно не может остаться незамеченной, а всё благодаря розовому цвету. И нет, это не фильтры Instagram, как может показаться на первый взгляд. Столь необычный оттенок озеро приобрело благодаря водорослям Дуналиелла – под воздействием солнечных лучей они выделяют вещество бета-каротин. Чем жарче погода, тем насыщенней цвет. Застать ярко-розовый цвет можно летом (почему бы не отправиться исследовать локацию в День Независимости?), а вот осенью или весной получится насладиться созерцанием более нежного оттенка.

Пять мест в Украине, которые должен увидеть каждый. Фото

Бакота

Где находится: Хмельницкая область, Каменец-Подольский район

Бакота хранит богатую историю: это и бывшая столица целой местности, и место расположения одного из самых древних монастырей Украины, и трагедия для тысяч людей, а сейчас – удивительное место, где царит поистине уникальная атмосфера.

Пять мест в Украине, которые должен увидеть каждый. Фото

Здесь можно сполна насладиться красотой природы, отдохнуть на чистом берегу, искупаться в прозрачной воде и сделать яркие снимки на фоне одного из самых удивительных закатов в Украине. Скалы и леса защищают побережье от холодных ветров, сохраняя тепло и создавая уникальный климат.

Пять мест в Украине, которые должен увидеть каждый. Фото

Впрочем, затока – не единственная достопримечательность Бакоты. Рядом – руины скального монастыря, основанного в 1362 году, с которого открывается прекрасный вид на Днестр.

Мигия

Где находится: Николаевская область, Первомайский район

Горная страна среди степей, или украинская Швейцария – так называют село Мигия, которое уже стало одной из любимых локаций туристов. А всё благодаря уникальному ландшафту – Радоновое озеро с бирюзовой водой, глубиной 42 метра, окружают высокие скалы и гранитные камни. Сюда путешественники приезжают не только насладиться красочной природой, но и заняться экстремальными видами спорта – рафтингом, катанием на каяках и байдарках, скалолазанием.

Пять мест в Украине, которые должен увидеть каждый. Фото

Пять мест в Украине, которые должен увидеть каждый. Фото

Среди туристов встречаются и звёздные путешественники: телеведущий Александр Педан уже успел оценить уникальную локацию. «Можно забронировать место в кемпинге и даже не везти с собой палатку. На территории есть волейбольная площадка, банька, мангалы, много зелени. А неподалеку – скалы, где можно заняться скалолазаньем. А река – идеальна для рафтинга», – поделился впечатлениями Педан.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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