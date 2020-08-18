Переход на осенний уход за кожей лица: 4 совета врача-косметолога Ирины Никитиной

Врач-косметолог и дерматовенеролог Ирина Никитина делится советами о том, как перейти с летнего на осенний уход за кожей лица.

instagram.com/gen87_clinics

Очищение

Используйте мягкую пенку и гель для очищения кожи, поврежденной летом ультрафиолетовыми лучами. Для более глубокого воздействия сделайте маску для бокситерапии лица – она активизирует кровообращение.

telegraph.co.uk

Процедуры

Запишитесь на процедуры против пигментации и для выравнивания рельефа кожи. С этим справятся рубиновая лазерная система или химические пилинги. Пройдите курс плазмотерапии – инъекционного введения плазмы, обогащенной тромбоцитами: кожа станет эластичной, а цвет лица улучшится. Естественно, перед любыми процедурами нужно проконсультироваться со специалистом.

sebboy.com

Уход

Выбирайте кремы и маски с чуть более жирной текстурой, чем обычно, для восстановления гидролипидной мантии кожи. В составе средств ищите растительные масла, омегу-6, витамин Е и пептиды. Предварительно нанесенная сыворотка – увлажняющая, осветляющая, антикуперозная, питательная или восстанавливающая – усилит их действие.

wishtrend.com

Лифтинг

Обратите внимание на SMAS-лифтинг, если вас беспокоит нечеткий овал лица или намечающиеся брыли. Еще раз напоминаем, что в начале нужна индивидуальная консультация специалиста.

Источник: news.noteru.com/

Новости портала «Весь Харьков»