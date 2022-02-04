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Фахівець назвала причини тріщин на п’ятах

Фахівець назвала причини тріщин на п’ятах

Про часті причини появи тріщин на п’ятах розповіла подолог Ірина Катеніна.

За словами фахівця, причин такого явища може бути декілька. Для того, щоб ефективно впоратися з проблемою необхідно визначити, яка з них спричинила тріщини.

Так, часто походження ушкоджень обумовлено сухістю шкіри. В цьому випадку, через відсутність регулярного догляду у вигляді нанесення крему, на поверхні п’яти утворюються заломи і складки.

«І давайте не брехатимемо собі. Щоденний – це щоденний, як чищення зубів. А не коли згадаю, тоді й помажу», — наголосила експерт.

Також, тріщини на п’ятах можуть з’явитися через грибок стопи або надмірне навантаження на неї. До останньої належить зайва вага, активний спорт та вагітність.

Четвертою причиною є неправильна обробка шкіри стоп. До таких помилок відноситься некоректне використання леза, кислотних шкарпеток, кератолітиків (кислотних, лужних).

Крім того, тріщини на п’ятах можуть з’являтися у вигляді симптому захворювань шлунково-кишкового тракту або ендокринної системи, а також можуть бути синдромом діабетичної стопи, який настає після багаторічного цукрового діабету.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: уход

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