Шампуни с сульфатами: вредны ли?

Состав гигиенических средств – это тема, которая начала интересовать пользователей относительно недавно. Если ранее достаточно было того, что шампунь успешно справляется с задачей мытья волос, то сегодня на первый план выходит безопасность компонентов и сбалансированность состава косметических препаратов.

И как раз на фоне всеобщего внимания к составу, всплывает тема активного использования сульфатов во многих гигиенических товарах для очищения локонов. Препараты, помеченные броским: «не содержит сульфатов», быстро завоевали всецелое внимание публики, сформировав новую маркетинговую стратегию. Но так ли важен этот аргумент? Чем полезен шампунь без сульфатов? И так ли опасны эти добавки, как их преподносят публике? Разберемся с этими вопросами подробнее.

Что такое сульфаты в шампуне?

Подняв школьный багаж знаний по химии, вспоминаем, что сульфатами по-научному именуют соли серной кислоты. Эти химические соединения находят активное применение в косметической отрасли, а также при производстве чистящих и моющих средств, зубных паст. В ходе изготовления шампуней эти вещества используются в качестве недорогого компонента, улучшающего свойства продукта.

Для чего в составе косметики используют сульфаты?

Основными преимуществами, обуславливающими активное применение добавок в косметических продуктах, в частности в средствах для ухода за волосами, являются:

Отличное пенообразование. Благодаря этому обеспечивается экономичное использование препарата и минимизация расходов.

Смывка силикона. Активный компонент средств для стайлинга, в частности лаков для волос, гелей и воска, практически невозможно удалить без использования шампуней с активными действующими компонентами, в том числе солями серной кислоты.

Борьба с перхотью. Подобный шампунь способен максимально раскрыть чешуйки волоса. Благодаря этому активные компоненты, направленные на борьбу с перхотью, проникают глубже.

Блеск, объем и гладкость. Также заслуга солей, в том числе серной кислоты. Мытье что называется «до скрипа» давно стало привычным для современных людей.

Разобравшись с преимуществами внедрения этого компонента в косметические средства, рассмотрим обратную сторону медали. Чем вредны шампуни с сульфатами и как минимизировать негативное воздействие этих компонентов?

Какой вред могут нанести организму сульфаты?

Основные проблемы, которые могут возникнуть при активном использовании гигиенических средств, содержащих соли серной кислоты, такие:

Раздражение кожи головы. Эти ситуации возникают довольно часто, особенно учитывая комплексное воздействие сульфатов в сочетании с вредными факторами окружающей среды и неправильным питанием.

Провоцирование аллергических реакций. Это также усугубляется проблемами с экологией.

Чрезмерная пушистость. Возникает при условии отказа от бальзамов и кондиционеров.

Выпадение волос. Актуальная проблема, возникающая при непрерывном и частом использовании таких косметических средств.

Некоторые мнительные граждане и вовсе обвиняют добавку в задержках развития детей и подростков, облысении и чуть ли не онкологических проблемах. Но в этом случае можно не беспокоиться. Никаких научных доказательств такие слухи под собой не имеют.

Как понять, что шампунь без сульфатов?

Для понимания, того, содержит ли шампунь сульфаты, следует уделить внимание составу и всем аббревиатурам, указанным на флаконе. Итак, обозначение сульфатов:

SLS. Так обозначается Sodium Lauryl Sulfate или Лаурилсульфат натрия. Этот компонент является одним из наиболее популярных, хорошо пенящихся и недорогих. Обратная сторона медали – самый высокий уровень агрессивности, сухость и жжение при длительном соприкосновении с кожными покровами.

ALS и ALES. Этими аббревиатурами обозначаются Ammonium Lauryl Sulfate и Ammonium Laureth Sulfate (лаурилсульфат и лауретсульфат аммония. Кожные раздражения возможны при содержании этих компонентов в количестве, превышающем 2%.

SLES. Обозначает наличие в составе шампуня или другого косметического средства Sodium Laureth Sulfate (лаурилсульфат натрия). Менее агрессивный аналог SLS. Хорошо справляется с загрязнениями и может применяться даже в детских гигиенических средствах.

Ответом на вопрос как выбрать шампунь без сульфатов станет тщательное изучение информации на упаковке. Такой подход позволит определить как наличие сульфатов в продукте, так и их концентрацию, а также степень безопасности.

В каких случаях отказаться шампуня с сульфатами?

Описанные сильные и слабые стороны сульфатов в гигиенических продуктах позволяют сделать собственное умозаключение и определить тип шампуня, который оптимально подойдет для конкретных волос. Но в ряде случаев использование безсульфатного препарата – это реальная необходимость. Среди таких ситуаций:

волосы после окраски, тонирования или мелирования;

секущиеся, поврежденные или выпадающие пряди;

локоны, подвергшиеся процедуре ботокса, завивки или выпрямления;

высокий уровень чувствительности эпидермиса, склонность к негативным реакциям и неприятным ощущениям.

В этих случаях лучше отказаться от гигиенических средств, в составе которых есть SLS, ALS, ALES и SLES.

Источник: toneto.net/

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