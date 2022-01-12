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Шампуни с сульфатами: вредны ли?

Шампуни с сульфатами: вредны ли?

Состав гигиенических средств – это тема, которая начала интересовать пользователей относительно недавно. Если ранее достаточно было того, что шампунь успешно справляется с задачей мытья волос, то сегодня на первый план выходит безопасность компонентов и сбалансированность состава косметических препаратов.

И как раз на фоне всеобщего внимания к составу, всплывает тема активного использования сульфатов во многих гигиенических товарах для очищения локонов. Препараты, помеченные броским: «не содержит сульфатов», быстро завоевали всецелое внимание публики, сформировав новую маркетинговую стратегию. Но так ли важен этот аргумент? Чем полезен шампунь без сульфатов? И так ли опасны эти добавки, как их преподносят публике? Разберемся с этими вопросами подробнее.

Что такое сульфаты в шампуне?

Подняв школьный багаж знаний по химии, вспоминаем, что сульфатами по-научному именуют соли серной кислоты. Эти химические соединения находят активное применение в косметической отрасли, а также при производстве чистящих и моющих средств, зубных паст. В ходе изготовления шампуней эти вещества используются в качестве недорогого компонента, улучшающего свойства продукта.

Для чего в составе косметики используют сульфаты?

Основными преимуществами, обуславливающими активное применение добавок в косметических продуктах, в частности в средствах для ухода за волосами, являются:

  • Отличное пенообразование. Благодаря этому обеспечивается экономичное использование препарата и минимизация расходов.

  • Смывка силикона. Активный компонент средств для стайлинга, в частности лаков для волос, гелей и воска, практически невозможно удалить без использования шампуней с активными действующими компонентами, в том числе солями серной кислоты.

  • Борьба с перхотью. Подобный шампунь способен максимально раскрыть чешуйки волоса. Благодаря этому активные компоненты, направленные на борьбу с перхотью, проникают глубже.

  • Блеск, объем и гладкость. Также заслуга солей, в том числе серной кислоты. Мытье что называется «до скрипа» давно стало привычным для современных людей.

Разобравшись с преимуществами внедрения этого компонента в косметические средства, рассмотрим обратную сторону медали. Чем вредны шампуни с сульфатами и как минимизировать негативное воздействие этих компонентов?

Какой вред могут нанести организму сульфаты?

Основные проблемы, которые могут возникнуть при активном использовании гигиенических средств, содержащих соли серной кислоты, такие:

  • Раздражение кожи головы. Эти ситуации возникают довольно часто, особенно учитывая комплексное воздействие сульфатов в сочетании с вредными факторами окружающей среды и неправильным питанием.

  • Провоцирование аллергических реакций. Это также усугубляется проблемами с экологией.

  • Чрезмерная пушистость. Возникает при условии отказа от бальзамов и кондиционеров.

  • Выпадение волос. Актуальная проблема, возникающая при непрерывном и частом использовании таких косметических средств.

Некоторые мнительные граждане и вовсе обвиняют добавку в задержках развития детей и подростков, облысении и чуть ли не онкологических проблемах. Но в этом случае можно не беспокоиться. Никаких научных доказательств такие слухи под собой не имеют.

Как понять, что шампунь без сульфатов?

Шампуни с сульфатами: вредны ли?Для понимания, того, содержит ли шампунь сульфаты, следует уделить внимание составу и всем аббревиатурам, указанным на флаконе. Итак, обозначение сульфатов:

  • SLS. Так обозначается Sodium Lauryl Sulfate или Лаурилсульфат натрия. Этот компонент является одним из наиболее популярных, хорошо пенящихся и недорогих. Обратная сторона медали – самый высокий уровень агрессивности, сухость и жжение при длительном соприкосновении с кожными покровами.

  • ALS и ALES. Этими аббревиатурами обозначаются Ammonium Lauryl Sulfate и Ammonium Laureth Sulfate (лаурилсульфат и лауретсульфат аммония. Кожные раздражения возможны при содержании этих компонентов в количестве, превышающем 2%.

  • SLES. Обозначает наличие в составе шампуня или другого косметического средства Sodium Laureth Sulfate (лаурилсульфат натрия). Менее агрессивный аналог SLS. Хорошо справляется с загрязнениями и может применяться даже в детских гигиенических средствах.

Ответом на вопрос как выбрать шампунь без сульфатов станет тщательное изучение информации на упаковке. Такой подход позволит определить как наличие сульфатов в продукте, так и их концентрацию, а также степень безопасности. 

В каких случаях отказаться шампуня с сульфатами?

Описанные сильные и слабые стороны сульфатов в гигиенических продуктах позволяют сделать собственное умозаключение и определить тип шампуня, который оптимально подойдет для конкретных волос. Но в ряде случаев использование безсульфатного препарата – это реальная необходимость. Среди таких ситуаций:

  • волосы после окраски, тонирования или мелирования;

  • секущиеся, поврежденные или выпадающие пряди;

  • локоны, подвергшиеся процедуре ботокса, завивки или выпрямления;

  • высокий уровень чувствительности эпидермиса, склонность к негативным реакциям и неприятным ощущениям.

В этих случаях лучше отказаться от гигиенических средств, в составе которых есть SLS, ALS, ALES и SLES.

Источник: toneto.net/

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Темы: уход

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