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Постійно з’являються заїди в куточках губ — розповімо чому та як їх лікувати

Постійно з’являються заїди в куточках губ — розповімо чому та як їх лікувати

Правда ж бісить, коли твій гарний образ або вдалий макіяж псують заїди? Вони викликають дискомфорт, ми почуваємося невпевнено. До того ж вони болять, сверблять і заважають.

Особливо зараз, коли ми змушені носити маски. З одного боку, вони допомагають приховати проблему, а з іншого — погіршують її.

Ми звикли думати, що заїди з’являються від того, що ми взяли чужу ложку або поцілувалися з кимось. То як насправді з’являються заїди?

Про це розповіла лікарка-дерматологиня та косметологиня, спеціалістка anti-age медицини Наталія Колтунова у своєму інтерв’ю для Наталії Гоцій.

Види заїдів

Всі заїди можна розділити на дві великі групи: які виникають внаслідок бактеріальної інфекції та дріжджові.

  • Бактеріальні найчастіше викликаються стрептококом.
  • Дріжджові — грибами роду кандида або іншими дріжджовими грибами.

Також дерматологиня розповідає, що заїди можуть виникати й неінфекційними шляхами. Наприклад, від нестачі вітамінів групи В чи заліза.

— Якщо заїди часто повторюються, їх потрібно лікувати разом з гастроентерологами, тому що зазвичай порушений мікробіоценоз або мікрофлора ротової порожнини або кишківника.

Як їх лікувати

Також лікарка каже, що, якщо заїди бактеріальні — їх лікують антибіотиками. Якщо дріжджові — протигрибковими засобами.

А якщо заїди мають інше походження, тоді доречно застосовувати пом’якшувальні кортикостероїдні гормональні мазі.

Для лікування заїдів можна використовувати комбіновані засоби, де містяться антибіотики й протигрибкові засоби.

Поцілунки також можуть призвести до появи заїдів, адже ми можемо заразитися інфекцією.

Але все залежить від нашого імунітету — слабкий він чи сильний. Наш імунітет має самотужки боротися із хворобливою мікрофлорою.

Источник: vikna.tv/

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Темы: уход

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