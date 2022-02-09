10 “хитрощів” для тих, хто хоче голити ноги рідше

Гоління – найпоширеніший і безболісний спосіб видалення волосся на ногах. Але іноді здається, що виходить не ідеально гладко. Що ж робити?

Виявляється, продовжити ефект від гоління цілком можливо. У нашій добірці 10 простих порад, які допоможуть вам уникнути неприємних наслідків після процедури гоління, а головне зберегти ніжки гладкими на пару днів довше.

Використовуйте натуральні олії

Кокосова, арганова і оливкова олії для тіла не тільки живлять і підсвічують шкіру (що робить відрослі волоски менш помітними), але й допомагають пом’якшити рослинність. А якщо волоски м’які, то процес гоління буде простішим і безпечнішим. Наносьте масло перед сном на вологі ноги, щоб воно краще ввібралося, а вранці приступайте до гоління.

Голіть ноги вранці

Вранці наша шкіра більш пружна та еластична та ймовірність травми набагато нижча, ніж увечері. Так що рекомендуємо вам встати на 10 хвилин раніше і поголити ноги вранці.

Підготуйте шкіру до гоління

Перш ніж приступати до гоління, полежіть у теплій ванні або розпарьте ноги гарячою водою з душу. Це розм’якшить волоски, а саму шкіру зробить еластичнішою.

Заздалегідь відлущить шкіру

За день до гоління скористайтеся скрабом або кремом для тіла із гліколевою чи молочною кислотою. Ця процедура усуне ороговілі ділянки шкіри, а також «звільнить» врослі волоски і запобігатиме їх подальшій появі.

Розігрійте бритву перед процедурою

Ви здивуєтеся, але бритва ковзатиме легше і голитиме чистіше, якщо перед використанням ви на кілька хвилин занурите її в теплу (не гарячу) воду.

Завжди використовуйте гель або піну для гоління

Багато дівчат під час процедури використовують гелі для душу або шампунь, вважаючи, що піни та гелі для гоління – не більш ніж маркетинговий хід. І даремно! Спеціальні засоби для гоління обволікають шкіру та волосся максимально щільно, забезпечуючи ковзання бритви на основі волосся і заспокоюють шкіру безпосередньо під час процедури.

Збривайте волоски за напрямом їх зростання

Ніколи не збривайте волоски проти росту волосся. Звучить дивно, але лише на перший погляд! Проте саме таке гоління – запорука відсутності вростаючого волосся. Збриваючи волоски проти їх росту, ви травмуєте шкіру, а на місці зрізу волосся утворюється мікроболячка, яка може стати причиною вростання.

Найчастіше міняйте лезо бритви

Виробники рекомендують міняти лезо раз на місяць. Тупа бритва гірше прилягає до шкіри, тим самим погано видаляючи щетину, що, власне, і змушує вас голитися частіше.

Не перестарайтесь

Думаєте, якщо проведете по одній ділянці кілька разів, гоління буде чистішим, а волосся довше не відросте? Це не більш ніж небезпечна помилка! Роблячи так, ви практично гарантовано травмуєте верхній шар шкіри і сприяєте подальшому вростанню волосків.

Заспокойте шкіру після гоління

Навіть за дотримання всіх вищеописаних умов після гоління ваша шкіра буде роздратована. Порятунком стане охолоджуючий крем для тіла або спеціальний засіб «після гоління».

Важливо: не використовуйте спиртові продукти, щоб уникнути сверблячки і почервоніння.

Источник: prostoway.com/

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