Стало известно, почему нужно застилать кровать каждое утро и как это правильно делать: злые духи и болезнь

Зачем застилать кровать каждое утро, если вечером снова ложимся спать? На этот вопрос у нас есть несколько интересных ответов.

Многие из нас сразу после сна застилают кровать и делают большую ошибку. По мнению специалистов, это делать категорически нельзя. Дело в том, что во время сна человек потеет, а лишнюю влагу впитывает постельное белье.

Когда мы сразу после пробуждения убираем кровать, мы сами создаем идеальное место для распространения различных бактерий. Поэтому рекомендуется открыть окно, и не застилать кровать минимум 15-20 минут. В это время можно сделать водные процедуры и завтрак. Так постельное белье проветриться и успеет высохнуть. Затем смело можно застилать кровать.

Что значит растрепанная постель?

Что значит растрепанная постель?

Поверья говорят, что неубранная постель символизирует болезнь, а порой даже и смерть. Обычно, когда человек болеет, он практически не встает с кровати. Создается болезненная и ленивая атмосфера. Ничего не хочется делать, нет сил и желаний.

В некоторых источниках сказано, что растрепанная постель притягивает злых духов. Они в свою очередь приносят болезни, у человека может начаться бессонница или могут сниться кошмары.

Верить или не верить в поверья, решать вам. Но, вспомните, как наши бабушки застилали кровать. Это был словно ритуал – красивое покрывало, много подушек в виде пирамиды и кружевные накидки. Кровать была особенным местом в доме, поэтому никто не позволял себе оставить растрепанную постель на целый день.

Источник: 1 Минута